Nam bộ nắng nóng, triều cường tại TPHCM vượt báo động 3

Theo dự báo của Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 29-10, khu vực Nam bộ có nắng mạnh, trời oi nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, riêng TPHCM và TP Đồng Nai có nơi trên 35 độ C.

Đến chiều và tối, mưa dông xuất hiện ở nhiều khu vực (giảm dần về đêm). Trong đó, mưa tập trung tại Lâm Đồng, phía Bắc TP Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM (nhất là phía Bắc của thành phố), An Giang, Cà Mau. Một số nơi có thể mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Triều cường gây ngập cục bộ tại đường Đoàn Trần Nghiệp (phường Thủ Dầu Một, TPHCM), tối 28-10. Ảnh: DUY TRẦN

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, chiều tối 29-10, mực nước đỉnh triều tại các trạm ở khu vực TPHCM tiếp tục vượt mức báo động 3. Cụ thể, tại trạm Phú An dự báo đạt 1,64m lúc 20 giờ, trạm Nhà Bè đạt 1,67m lúc 19 giờ và trạm Thủ Dầu Một dự báo đạt 1,75m lúc 21 giờ. So với ngày 28-10, mực nước đỉnh triều hôm nay giảm nhưng vẫn trên mức báo động 3 và có thể tái diễn mức cao đến ngày 30-10. Người dân ở ven sông, kênh rạch… cần theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế đi qua các điểm ngập sâu và chủ động bảo vệ tài sản trước nguy cơ ngập.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tại Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ, hôm nay trời mát, mây và nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ tại Hà Nội dao động 22-31 độ C. Đêm nay đến rạng sáng 30-10, một số nơi có thể mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Bắc của khu vực duyên hải Nam Trung bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.