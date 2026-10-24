Nam bộ nắng nóng, nhiều tỉnh miền Tây có mưa dông vào chiều tối

TPHCM và Nam bộ ngày nắng, có nơi nhiệt độ cao nhất trên 34 độ C. Thời tiết nắng nóng có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời trong ngày cuối tuần.

Riêng khu vực Tây Nam bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc, nên có mưa dông rải rác. Mưa tập trung vào chiều và tối 24-10. Ngày 25-10, mưa dông giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết khi tham gia các hoạt động vui chơi, đi lại vào buổi chiều tối.

Hà Nội oi nóng, trời không mưa kéo dài đã hơn 3 tuần. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại cao nguyên Trung bộ, trời nắng vào ban ngày, đêm và sáng sớm mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C.

Tại Trung bộ, thời tiết chủ yếu ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C; chiều có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Người dân cần lưu ý khả năng thời tiết thay đổi trong thời gian diễn ra các hoạt động ngoài trời vào cuối tuần.

Tại Hà Nội và Bắc bộ, sáng sớm, một số nơi có sương mù. Sau đó, trời chuyển nắng, trưa và chiều khá oi nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C. Ban đêm, trời ít mưa.