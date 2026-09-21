Nam Bộ, Nam Trung Bộ bước vào đợt mưa đỉnh điểm

Đêm qua và sáng sớm nay (21/9), Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, tỉnh Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ đã có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/9 đến 3h ngày 21/9 có nơi trên 100mm như tại trạm Giang Hải (Huế) 122mm, Tam Trà (Đà Nẵng) 130mm, Phước Cát 2-Cát Tiên (Lâm Đồng) 195mm, Đăk Lua 4 (Đồng Nai) 108mm.

Dự báo do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh, từ chiều 21/9 đến hết đêm 22/9, khu vực Đông Gia Lai (Bình Định cũ) và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ mưa gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi với lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Nguy cơ cao xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc.

Sau đó, từ ngày 23/9 đến hết ngày 24/9, khu vực Bình Định cũ và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ thời tiết xấu từ 21-14/9.

Cơ quan khí tượng dự báo, tổng lượng mưa cả đợt ở Bình Định cũ, tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ tính từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9 phổ biến từ 120-250mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Tại miền Bắc hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo từ nay đến cuối tháng 9, miền Bắc tiếp tục những ngày thời tiết đẹp, trời nắng nhẹ, ít mưa, gió mát, chưa có dấu hiệu xuất hiện của mưa lớn diện rộng.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay trời cũng nắng nhẹ, gió mát, ít mưa, sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo những ngày tới, hình thái thời tiết chủ đạo ở Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh là trời ít mưa, nắng nhẹ, gió mát, chỉ riêng ngày 23/9, khu vực này có thể xuất hiện mưa rải rác.