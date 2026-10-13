Nam bộ mưa tăng trở lại, nguy cơ ngập do kết hợp triều cường

Nước từ sông Sài Gòn tràn vào bờ tại khu vực cầu Ba Son phía phường Sài Gòn, chiều 12-10. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, ngày và đêm nay 13-10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trước đó, đêm 12-10 và sáng sớm 13-10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 12-10 đến sáng nay tại Lệ Thủy (Quảng Trị) 94,8mm, Hương Phú (TP Huế) 93,6mm và Tr'hy (TP Đà Nẵng) 95,8mm.

Ảnh radar thời tiết sáng sớm 13-10 tại TP Huế và TP Đà Nẵng, nhiều nơi mưa. Nguồn: Chụp lại màn hình

Từ sáng đến chiều tối nay, lượng mưa phổ biến tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khoảng 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Chiều và tối nay, lượng mưa tại Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cũng dự báo, từ ngày 13 đến 17-10, mưa có xu hướng gia tăng trở lại tại Nam bộ và Lâm Đồng do nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh.

Trong 2-3 ngày vừa qua, mưa tại Nam bộ và Lâm Đồng giảm nhẹ, diện mưa thu hẹp, mưa to chủ yếu chỉ xảy ra cục bộ. Tuy nhiên, từ ngày 13-10, nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh hơn, làm gia tăng khả năng hình thành mây đối lưu và gây mưa.

Mưa tập trung vào chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số ngày có thể mưa vào ban đêm.

Hiện triều cường ở TPHCM và ven biển Nam bộ đang bắt đầu xuống nhưng đỉnh triều vẫn sẽ ở mức cao trên dưới báo động 3. Đợt mưa tăng trở lại, trùng với kỳ triều cường tại Nam bộ, làm tăng nguy cơ ngập tại các khu vực ven sông, kênh rạch và vùng trũng thấp.

Theo dự báo, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20 và 21-10. Sau đó, khi gió mùa Đông Bắc hoạt động và nhiễu động gió Đông trên cao suy yếu, mưa tại Nam bộ và Lâm Đồng sẽ giảm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trên biển, ngày và đêm 13-10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.