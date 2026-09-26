Nam Bộ mưa giảm dần, TP Hồ Chí Minh lưu ý triều cường

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ (Đài KTTV NB), dải hội tụ nhiệt đới gây mưa trên khu vực Nam Bộ đang tiếp tục nâng trục lên phía Bắc và hoạt động chủ yếu trên khu vực Trung Bộ. Vì vậy, mức độ tác động đến thời tiết phía Nam giảm dần, kéo theo xu hướng giảm mưa trong những ngày tới. Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục suy yếu, trong khi gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ yếu đến trung bình.

Trong ngày 26/9, thời tiết Nam Bộ có xu hướng hửng nắng, tuy nhiên nắng chưa đều do mây còn nhiều và xen kẽ các đợt mưa. Buổi sáng, một số nơi vẫn có mưa, trong đó có khu vực An Giang, dọc ven biển phía Đông, một số khu vực miền Tây và TP Hồ Chí Minh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 33 độ C.

Mưa trong ngày tập trung nhiều hơn từ trưa chiều đến chiều tối. Diện mưa vẫn còn khá rộng, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 26/9, xác suất mưa tại nhiều khu vực vẫn ở mức trên 60%. Dao động từ 60 đến 68%, cao nhất tại Gò Vấp và Thới An khoảng 68%. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 33 độ C.

Sang ngày 27 và 28/9, thời tiết Nam Bộ tiếp tục chuyển biến theo hướng ổn định hơn. Ban ngày nắng xuất hiện đều hơn, trong khi mưa thu hẹp về chiều tối, phổ biến ở mức rải rác và chỉ cục bộ có nơi mưa to.

Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 27/9, xác suất mưa tại nhiều khu vực giảm còn khoảng 54 - 66%. Đến ngày 28/9, mức giảm rõ hơn tại khu vực trung tâm, trong đó Sài Gòn khoảng 23%, Chợ Lớn 24%, Bình Thạnh 25%, Thủ Đức 23% và Gò Vấp 25%. Một số khu vực phía Bắc, Tây Bắc Thành phố vẫn còn xác suất mưa cao hơn, khoảng 50 - 55%.

TP Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 26/9

🌧️

32° C

Thấp nhất 26°

Khả năng mưa 65%

Có mưa dông

Th 7 🌧️ 32° 26° 65% CN 🌦️ 33° 26° 55% Th 2 🌤️ 33° 26° 23% Th 3 🌤️ 34° 27° 25% Th 4 ⛅ 33° 26° 25%

Khả năng mưa

65%

26/9

55%

27/9

23%

28/9

25%

29/9

25%

30/9

Tỷ lệ thể hiện xác suất có mưa trong ngày.

Xu hướng: Mưa giảm dần trong những ngày tới. Từ ngày 27 - 28/9, ban ngày có nắng nhiều hơn, mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dù mưa giảm dần, cơ quan khí tượng vẫn lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong những cơn dông. Đài KTTV NB cho biết, mây đối lưu còn phát triển trên nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh; lượng mưa trong các đợt dông phổ biến 5 - 25 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 - 7, tương đương 8 - 17 m/giây.

Đáng chú ý, cùng thời điểm mưa giảm, mực nước triều tại TP Hồ Chí Minh lại tăng nhanh. Theo cơ quan khí tượng dự báo, tại trạm Phú An, đỉnh triều chiều tăng từ 1,41 m ngày 26/9 lên 1,54 m ngày 27/9 và đạt 1,60 m lúc 18 giờ 30 ngày 28/9. Tại Nhà Bè, đỉnh triều chiều lần lượt đạt 1,43 m, 1,56 m và 1,59 m trong ba ngày này.

Mực nước tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngày 29/9, với đỉnh triều dự báo đạt 1,60 m tại Phú An và 1,61 m tại Nhà Bè. Vì vậy, người dân tại các khu vực thấp trũng, ven sông, kênh rạch cần lưu ý thời điểm chiều tối ngày 27 - 28/9, nhất là khi mưa dông xuất hiện trùng thời gian triều lên cao.

Đài KTTV NB cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt, làm gãy đổ cây cối và gây ngập cục bộ tại những khu vực thoát nước kém.