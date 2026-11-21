Video: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định thời tiết hai ngày cuối tuần. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Sáng 21-11, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, trong ngày, Nam bộ có nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều và tối, mưa rào xuất hiện rải rác trên khoảng 1/3 diện tích Nam bộ. Riêng khu vực ven biển phía Đông, từ TP Cần Thơ đến Cà Mau, có mưa vào buổi sáng.

Ngày 22 và 23-11, mưa gia tăng, bao phủ hơn 1/3 diện tích Nam bộ, chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu vực Bắc miền Đông có nơi dưới 24 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, không khí lạnh đang suy yếu và lệch dần về phía Đông trong hai ngày 21 và 22-11.

Tại Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, mưa chỉ còn rải rác. Ngày 21-11, trời tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 19-22 độ C.

Từ ngày 22-11, nhiệt độ tại Bắc bộ và Trung bộ có xu hướng tăng dần. Ban ngày trời lạnh, rét chủ yếu về đêm và sáng. Trong ngày 21-11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa lớn, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ trên 150mm. Từ đêm 21-11, mưa có xu hướng giảm dần.

Khu vực phía Nam Quảng Trị, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác, có nơi có dông trong hai ngày cuối tuần.