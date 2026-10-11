Nam bộ giảm mưa lớn, TPHCM vào cao điểm triều cường

Nước ngập sâu tại hẻm 602 Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) vào ngày 1-10 do mưa lớn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều và đêm nay, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cũng có dự báo tương tự: mưa lớn diện rộng như ngày 8-10 vừa qua có nhiều khả năng không xuất hiện, nhưng mưa to cục bộ vẫn duy trì.

Ngày mai, 12-10, mưa có khả năng giảm nhẹ cả về phạm vi và lượng mưa ở Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng. Từ ngày 13 đến 15-10, mưa có thể tăng trở lại, một số nơi có mưa to. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, mưa có xu hướng xuất hiện trên diện rộng hơn trong hai ngày 13 và 14-10.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết, tại Trung bộ, trong đêm 10 và sáng sớm 11-10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong ngày và đêm 11-10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. So với những ngày trước đó, lượng mưa tại Trung bộ có xu hướng giảm.

Tại Hà Nội và Bắc bộ, thời tiết cơ bản ổn định với nét đặc trưng của mùa Thu, duy trì trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ ban đêm và buổi sáng tại Hà Nội dao động 21-24 độ C, trời se lạnh đến mát.

Với TPHCM, nguy cơ ngập do triều cường vẫn còn. Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo mực nước tại TPHCM có thể vượt báo động 3. Các chuyên gia khí tượng - thủy văn nhận định, đỉnh triều cao nhất đợt này có thể xuất hiện từ ngày 11 đến 13-10. Mực nước cao có thể làm gia tăng nguy cơ ngập ở vùng trũng thấp, khu vực ven sông và kênh rạch.