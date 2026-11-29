Theo dự báo thời tiết, Nam bộ sẽ giảm mưa trong hai ngày tới, sau đó mưa có thể tăng trở lại từ ngày 2/12

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác ở Nam Bộ trong ngày 29/11. Miền Tây Nam Bộ và phía bắc miền Đông Nam Bộ là những khu vực có khả năng mưa nhiều hơn, cục bộ có nơi mưa to. Riêng TP Hồ Chí Minh, mưa có xu hướng giảm so với ngày 28/11.

Trong hai ngày 30/11 và 1/12, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng lùi xuống phía Nam và suy yếu. Mưa giảm trên toàn khu vực Nam Bộ, kể cả TP Hồ Chí Minh. Mưa rào và dông vẫn có thể xuất hiện trên phạm vi hẹp.

Từ khoảng ngày 2/12, rãnh áp thấp xích đạo có khả năng hoạt động trở lại và dịch lên phía Bắc, khiến mưa ở Nam Bộ tăng nhẹ trong khoảng ngày 2 - 6/12. Các cơn mưa rào và dông chủ yếu xảy ra từ chiều tối đến tối; lưu ý mưa dông có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng tại TP Hồ Chí Minh, theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, rãnh áp thấp có thể mạnh lên và nhiễu động gió đông trên cao hoạt động trở lại trong khoảng ngày 3 - 5/12. Cơ quan khí tượng, lưu ý nguy cơ dông kèm thời tiết nguy hiểm trong khoảng thời gian này và trong ngày 29/11. Lốc và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa và công trình.

Dự báo xác xuất mưa trong những ngày tới tại các điểm Hóc Môn, Bình Dương và Bàu Bàng ở mức 55 - 56%. Đến ngày 8/12, xác suất mưa tại các điểm dự báo của Thành phố dao động từ 20 đến 35%.