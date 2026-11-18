Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thời tiết Nam bộ và Lâm Đồng trong những ngày tới tương đối ổn định, mưa giảm, ban ngày chủ yếu có nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C. Tại Lâm Đồng, mưa giảm, chủ yếu còn mưa rào rải rác.

Từ ngày 20 đến 22-11, mưa có thể xuất hiện trở lại ở một số nơi thuộc miền Tây Nam bộ, tập trung tại Cà Mau, An Giang và Đồng Tháp. Khu vực Lâm Đồng và phía Bắc miền Đông Nam bộ có thể se lạnh về đêm và sáng sớm do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán từ miền Trung xuống.

Tại Bắc bộ, dữ liệu vệ tinh cập nhật sáng 18-11 cho thấy không khí lạnh đã di chuyển đến biên giới phía Bắc nước ta. Sáng cùng ngày, phần lớn khu vực đồng bằng Bắc bộ chưa có mưa. Tuy nhiên, từ gần trưa và chiều, mưa dông có thể gia tăng ở vùng núi Đông Bắc, sau đó mở rộng xuống trung du và đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội vào chiều tối.

Thời tiết Hà Nội sáng 18-11. Theo dự báo, từ chiều tối cùng ngày, Hà Nội có mưa và chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: VĂN PHÚC

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi cao Bắc bộ có nơi xuống 10 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, cao nhất 27-29 độ C. Từ chiều tối và đêm 18-11, Bắc bộ chuyển rét. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi không khí lạnh tràn xuống.

Tại Trung bộ, mưa dông có xu hướng mở rộng và gia tăng. Từ chiều và tối 18-11, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa to. Từ chiều và đêm 19-11 đến đêm 21-11, vùng mưa lớn dịch chuyển xuống phía Nam Trung bộ, tập trung từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ ngày 19-11, Bắc Trung bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Huế chuyển lạnh.