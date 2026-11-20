Theo đó, trong những ngày tới, xác suất mưa tại khu vực Nam bộ khoảng 30-50%, lượng mưa dao động từ 5-20mm, có nơi trên 20mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm.

Ban ngày, thời tiết có nắng, nhiệt độ phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ban đêm, nhiệt độ dao động 23-27 độ C, riêng khu vực phía Bắc của miền Đông Nam bộ có nơi dưới 23 độ C.

Do sáng sớm thời tiết se lạnh và chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở mức cao, người dân chú ý giữ ấm để phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp.

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, Nam bộ đang ở cuối mùa mưa, sắp vào mùa khô nóng, ít mưa. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cũng cho biết, triều cường ở Nam bộ đang có xu hướng dâng cao theo kỳ triều rằm tháng 10 Âm lịch. Dự báo đến ngày 22-11, mực nước tại Tân Châu đạt 1,73m và Châu Đốc đạt 1,85m. Trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai, mực nước dự báo tại trạm Phú An đạt 1,41m, Nhà Bè đạt 1,44m và Thủ Dầu Một đạt 1,6m. Mực nước tiếp tục tăng trong những ngày sau đó, nguy cơ gây ngập úng tại một số khu vực trũng thấp ven sông. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin thủy văn để có phương án di chuyển và sinh hoạt phù hợp.

Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ lưu ý, Nam bộ đang bước vào giai đoạn kết thúc mùa mưa. Trong những tháng tới, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn có thể diễn biến gay gắt. Nông dân cần chủ động cân nhắc lịch xuống giống vụ đông xuân, lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp khả năng nguồn nước.

Những khu vực không chủ động được nguồn nước, cần tính toán phương án luân canh cây trồng để tiết kiệm nước, đồng thời tận dụng tối đa các đợt mưa cuối mùa để tích trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô.