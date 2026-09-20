Nam Bộ đón đợt mưa lớn, TP. Hồ Chí Minh chủ động ứng phó ngập

TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ được dự báo tiếp tục bước vào một đợt mưa lớn mới từ ngày 21/9, với lượng mưa tại nhiều nơi trong khu vực có thể đạt 150 - 250 mm trong cả đợt, cục bộ trên 400 mm. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các đô thị, nhất là những khu vực trũng thấp, có hệ thống thoát nước quá tải hoặc đang chịu tác động của triều và nước trên các sông, kênh rạch.

TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ được dự báo tiếp tục bước vào một đợt mưa lớn mới từ ngày 21/9. Ảnh: TTXVN phát

Theo các bản tin dự báo mới nhất của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ chiều 20/9, từ ngày 20 - 24/9, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục có trục qua Nam Bộ, gây mưa diện rộng. Mưa vừa, mưa to đến rất to tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm. Từ ngày 25 - 27/9, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, lượng mưa tại Nam Bộ giảm dần nhưng khu vực miền Đông vẫn có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ. Những ngày cuối tháng 9, từ 28 -30/9, mưa tiếp tục giảm, song vẫn còn mưa rào và dông vào chiều, tối.

Diễn biến thực tế tại TP. Hồ Chí Minh nhiều cơn mưa lớn trong những ngày qua cho thấy khả năng tiêu thoát nước của Thành phố đang chịu áp lực lớn khi xuất hiện các trận mưa cường độ cao trong thời gian ngắn.

Trước đó, chiều tối 18/9, một cơn mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh ngập sâu. Tại đường Linh Đông và Lý Tế Xuyên, phường Hiệp Bình, nước có thời điểm dâng hơn nửa mét, chảy xiết; nhiều người đi xe máy phải dừng lại hoặc nhờ người dân hỗ trợ mới có thể di chuyển. Tình trạng ngập kéo dài hơn một giờ trước khi nước bắt đầu rút. Tại đường Mã Lò, khu vực phường Bình Trị Đông, mưa lớn kéo dài gần 2 giờ trong chiều 18/9 khiến nước dâng hơn nửa bánh xe, nhiều phương tiện chết máy. Đến khoảng 20 giờ, nước vẫn chưa rút hết, người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Trưa nay 20/9, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực. Tại đường Bình Chiểu, phường Tam Bình, một trận mưa bắt đầu khoảng 11 giờ khiến tuyến đường nhanh chóng ngập nước chỉ sau khoảng 15 phút.

Trước dự báo về một đợt mưa lớn mới, chiều 20/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã có công văn đề nghị UBND 12 tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá. TP. Hồ Chí Minh nằm trong danh sách các địa phương được yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó.

Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu; chủ động di dời, sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông, suối và những nơi không bảo đảm an toàn.

Đối với các tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, lực lượng chức năng được yêu cầu tổ chức canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn. Các địa phương cũng được yêu cầu tổ chức khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương tiện để xử lý sự cố, chủ động chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo mưa dông; hạn chế di chuyển qua những khu vực đang ngập sâu hoặc có dòng nước chảy xiết; chủ động bảo vệ tài sản tại các khu vực thấp trũng. Trong thời gian có dông, cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh; không trú dưới cây xanh, gần biển quảng cáo, công trình tạm hoặc những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Đợt mưa từ ngày 21 - 24/9 được dự báo có lượng mưa lớn trên diện rộng, trong đó cục bộ có nơi trên 400 mm. Với thực tế nhiều tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh vừa liên tiếp ngập sau các trận mưa lớn, việc chủ động ứng phó, khơi thông hệ thống thoát nước và kiểm soát giao thông tại các điểm ngập được xem là những giải pháp cần triển khai sớm để hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra.