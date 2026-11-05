Nam bộ có mưa sau buổi trưa oi nóng, Bắc bộ sắp rét

Ảnh mây vệ tinh tại khu vực Nam bộ sáng sớm 5-11. Nguồn: Chụp lại màn hình

Khu vực Đông Nam bộ có mưa rải rác, tập trung ở TP Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM. Một số nơi có thể mưa vừa, mưa to. Khu vực Lâm Đồng có mưa rào.

Tại TPHCM, ban ngày trời nắng, oi nóng vào trưa và chiều. Chiều tối, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc và trung tâm thành phố. Các khu vực còn lại ít mưa hơn.

Đối với thời tiết ở khu vực phía Bắc, chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, khoảng ngày 8 và 9-11, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh.

Miền Bắc sắp có đợt rét đầu tiên của mùa Đông 2026-2027. Ảnh minh hoạ: PHÚC HẬU

Từ ngày 8 đến 9-11, Bắc bộ có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ giảm còn 16-19 độ C (gần mức rét đậm), vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 13 độ C. Tuy nhiên, trời rét chủ yếu về đêm và sáng.

Từ ngày 9 đến 12-11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Nguyên nhân do không khí lạnh mạnh ở tầng thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của đặc điểm địa hình miền Trung.