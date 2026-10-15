Nam bộ 3 tháng tới có thể nóng hơn nhiều năm 1-2 độ C

Quan trắc viên theo dõi diễn biến nhiệt độ tại các lều khí tượng. Ảnh: CỤC KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN

Theo dự báo, tháng 11, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Trong tháng 12-2026 và tháng 1-2027, nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn 0,5-1,5 độ C. Riêng cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cao hơn 1-2 độ C.

Từ tháng 2 đến tháng 4-2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục cao hơn 1-2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Về lượng mưa, trong tháng 11, Bắc bộ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 15%-30%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam bộ có lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trung bộ thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 20%-40%.

Tháng 12, lượng mưa tại Bắc bộ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-20mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm. Từ Quảng Trị đến TP Huế, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 20-40mm, duyên hải Nam Trung bộ thấp hơn 50-100mm. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ thấp hơn 10-20mm.

Trong tháng 1-2027, lượng mưa tại Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại thấp hơn 10-30mm. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ phổ biến ít mưa.

Trong các tháng 2 và 3-2027, lượng mưa tại Bắc bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trung bộ và Nam bộ thấp hơn 10-20mm.

Tháng 4-2027, lượng mưa tại Bắc bộ thấp hơn trung bình nhiều năm 10-20mm, Trung bộ và Nam bộ thấp hơn trung bình nhiều năm 20-40mm.