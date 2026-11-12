Nam blogger 27 tuổi tử vong sau màn uống rượu khi đang livestream thi đấu PK, em gái tiết lộ sự thật

Nam blogger nổi tiếng trên nền tảng Douyin với biệt danh “Crazy Little Ma” (Tiểu Mã Ca Điên Cuồng) vừa qua đời ở tuổi 27. Theo tiết lộ của em gái, anh gặp biến cố trong lúc tham gia một buổi livestream đối đầu trực tuyến (PK), sau khi bị đối phương yêu cầu uống 20 chai rượu.

Ngày 11/11, em gái của nam blogger xác nhận thông tin anh đột ngột qua đời. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng anh tử vong do bị kiến lửa đỏ cắn. Nguyên nhân của tin đồn này xuất phát từ việc khi còn sống, anh thường đăng tải các video bắt kiến, phá tổ kiến và lấy tổ ong vò vẽ.

Tuy nhiên, em gái nam blogger đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Cô cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang livestream kết nối với một blogger khác để tham gia màn thi đấu PK. Trong quá trình phát sóng, đối phương yêu cầu anh uống rượu. Khi đang uống được khoảng một nửa số rượu được yêu cầu, anh bất ngờ gặp biến cố và tử vong.

Nam blogger nổi tiếng trên nền tảng Douyin với biệt danh “Crazy Little Ma”. Ảnh: ET Today↵

Theo lời người em gái, gia đình dự định tập trung lo hậu sự trước, sau đó sẽ xem xét việc yêu cầu những người liên quan và nền tảng livestream chịu trách nhiệm.

Cô cũng tiết lộ, trước khi sự việc xảy ra, mẹ của hai anh em không hề biết con trai đang tham gia những buổi livestream có tính chất nguy hiểm như vậy.

Chính quyền địa phương xác nhận với tờ Tân Kinh Báo rằng vụ việc có thật. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xử lý.

Liên quan đến tác hại của rượu bia, bác sĩ Lưu Bái, Phó trưởng khoa Y học gia đình, Bệnh viện Đa khoa trực thuộc Đại học Y khoa Thiên Tân, cảnh báo rượu là chất đã được xác định có khả năng gây ung thư.

Theo bác sĩ, việc uống rượu kéo dài không chỉ có thể gây tổn thương gan mà còn ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, tim mạch và thần kinh. Đồng thời, thói quen này làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư ác tính.