Nắm bắt xu hướng du lịch trải nghiệm

Không chỉ “đứng ngoài” ngắm nhìn

Nắng sớm hanh hao của những ngày cuối thu đổ dài trên những mái nhà sàn lợp lá cọ ở thôn Bản Bon, xã Lâm Bình. Anh Quan Văn Chung, là một trong những người làm homestay tại đây, vừa thoăn thoắt xếp lại những chiếc chăn thổ cẩm vừa hồ hởi chia sẻ với chúng tôi về sự thay đổi của khách du lịch: “Khoảng hai ba năm trở lại đây, khách đến với Lâm Bình lạ lắm. Họ không còn hỏi phòng có tivi không, có điều hòa xịn không. Mà họ muốn cùng tôi ra suối quăng chài bắt cá, vào rừng hái rau ngót rừng, hay ngồi bên bếp củi trông nồi bánh chưng đen”, anh Chung cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Khách du lịch, đặc biệt là giới trẻ từ các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng hay cả du khách quốc tế, sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đổi lấy những trải nghiệm thật nhất. Họ muốn thức dậy trong tiếng gà gáy, nghe tiếng đàn tính mượt mà và cảm nhận hơi thở của núi rừng một cách trọn vẹn nhất.

Du khách biến mình thành cô gái Lô Lô để trải nghiệm thực tế tại Lũng Cú.

Dọc theo lòng hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình, hình ảnh những chiếc thuyền nan đánh cá lướt đi trên mặt nước xanh lục bảo, hay những đoàn khách trekking xuyên rừng nguyên sinh chạm tay vào cây nghiến nghìn năm tuổi, đã trở nên quen thuộc.

Giờ đây một chuyến về nguồn tại Tân Trào không chỉ là nghe thuyết minh, mà du khách còn được trải nghiệm chèo mảng trên hồ Nà Nưa, thưởng thức cơm lam, nghe câu hát Then của các nghệ nhân bản địa. Sự lồng ghép khéo léo này giúp lịch sử và văn hóa trở nên sống động, dễ chạm đến cảm xúc của người trải nghiệm hơn bao gồm cả thế hệ trẻ.

Để du lịch trở thành dòng chảy bền vững

Theo các chuyên gia du lịch, du lịch trải nghiệm là hình thức du lịch mà du khách tham gia một cách tính cực, trực tiếp vào đời sống, văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và phong tục tập quán của địa phương thay vì chỉ đứng ngoài ngắm nhìn hay tham quan thụ động. Hiện nay, bên cạnh những bản làng văn hóa truyền thống, bản đồ du lịch xứ Tuyên đang chứng kiến sự bùng nổ của những mô hình trải nghiệm trên các diễn đàn du lịch, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình thành thị, tìm về để giải tỏa áp lực, chữa lành.

Đầu tiên phải kể đến mô hình cắm trại cao cấp (Glamping) kết hợp chèo thuyền SUP/Kayak trên lòng hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình. Trào lưu này đang tạo nên một cơn sốt lớn khi đánh trúng tâm lý khát khao “bỏ phố về rừng” của du khách. Giữa không gian tĩnh lặng được ví như “vịnh Hạ Long giữa đại ngàn”, du khách được trải nghiệm cảm giác tự tay lướt ván SUP trên mặt nước xanh lục bảo, len lỏi qua các đảo đá vôi kỳ vĩ như cọc Vài Phạ. Khi hoàng hôn buông xuống, thay vì ở trong những bức tường bê tông, họ lựa chọn ngủ trong những căn lều dựng ngay bên mép nước, thưởng thức tiệc nướng ngoài trời với các sản vật địa phương, thức dậy đón làn sương mờ ảo giăng trên mặt hồ vào sáng sớm.

Một tọa độ “hot hit” không kém chính là mô hình check-in kết hợp trải nghiệm mùa hoa tam giác mạch và văn hóa bản địa tại vùng cao Đồng Văn, Lũng Cú. Hằng năm, cứ vào dịp cuối thu đầu đông, hàng vạn dòng khách lại đổ về đây để được đắm mình trong sắc hồng tím của những thảm hoa nở rộ bên vách đá xám. Sức hút của mô hình này nằm ở chỗ, du khách không chỉ chụp ảnh thuần túy mà còn đổ xô đến Làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải để thuê những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ, học cách thêu tay, hóa thân thành những chàng trai, cô gái miền sơn cước và nhâm nhi ly cà phê ấm nóng ngay dưới chân Cột cờ Quốc gia.

Ngoài ra, mô hình trekking (đi bộ đường dài) xuyên rừng nguyên sinh khám phá hang động mạo hiểm tại Na Hang và Mèo Vạc cũng đang là sản phẩm “hot” nhất cho những ai đam mê thử thách. Du khách vô cùng hào hứng với các tour đi bộ xuyên rừng, chạm tay vào cây nghiến nghìn năm tuổi, cắm trại qua đêm trong hang đá tự nhiên, hay thử thách bản thân bằng việc đi bộ dọc theo con đường đá cổ trên đỉnh Mã Pí Lèng để ngắm nhìn hẻm vực Tu Sản sâu thẳm.

PGS.TS Dương Văn Sáu, chuyên gia cao cấp về du lịch rất tâm huyết với du lịch Tuyên Quang khẳng định, trước hết, địa phương cần đóng vai trò là “nhà kiến trúc” vạch lối, định hướng quy hoạch không gian sao cho giữ được cốt cách hoang sơ, nguyên bản của tự nhiên và làng bản. Phát triển hạ tầng phải đi đôi với bảo tồn, kiên quyết nói không với việc “bê tông hóa” một cách nóng vội.

Khi chính quyền giữ vai trò định hướng bằng tầm nhìn xanh, doanh nghiệp sáng tạo bằng cái tâm gìn giữ di sản và người dân bản địa tự hào làm du lịch bằng chính nét đẹp đời sống của mình, những điểm chạm trải nghiệm tại Tuyên Quang mới thực sự lắng đọng và sâu sắc. Đó chính là con đường đúng đắn nhất để dệt nên một thương hiệu du lịch Xứ Tuyên văn minh, độc đáo, nơi mỗi du khách ghé thăm không chỉ để lại những dấu chân, mà còn mang theo những giá trị di sản nối dài mãi về xuôi.