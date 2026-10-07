Nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, thanh niên

Kịp thời định hướng

Thời gian qua, những vụ việc nhạy cảm liên quan đến an ninh, trật tự và các vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm thường nhanh chóng trở thành chủ đề bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh nhu cầu tiếp cận thông tin chính đáng, một số đối tượng lợi dụng những vấn đề này để bóp méo thông tin, kích động, tạo tâm lý hoài nghi, bất mãn, chia rẽ, tác động đến người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Thực tế đó, đặt ra yêu cầu phải kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, chủ động cung cấp thông tin và định hướng dư luận trong ĐVTN.

Đoàn viên, thanh niên tra cứu tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới xác định công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số; chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong ĐVTN, nhất là những vấn đề ĐVTN quan tâm, tránh nảy sinh các vấn đề phức tạp. Các cơ sở Đoàn được chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số, xây dựng, duy trì các trang, nhóm mạng xã hội chính thống; thường xuyên cung cấp chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt, giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong nắm bắt tình hình, định hướng thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại xã Yên Phú, Đoàn xã chú trọng nắm bắt, định hướng thông tin cho ĐVTN thông qua các nền tảng số. Fanpage Đoàn xã Yên Phú thường xuyên cập nhật hoạt động, lan tỏa gương người tốt, việc tốt; đồng thời tuyên truyền kỹ năng nhận diện, kiểm chứng, sàng lọc thông tin, nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu, độc. Đồng chí Mạc Đông Đại, Bí thư Đoàn xã cho biết: “Việc đa dạng hình thức tuyên truyền bằng infographic, video, hình ảnh trực quan, dễ tiếp cận đã góp phần định hướng nhận thức, lan tỏa thông tin tích cực và xây dựng môi trường mạng lành mạnh trong ĐVTN”.

Vững vàng trên mặt trận tư tưởng

Bám sát yêu cầu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động theo chủ đề, kết hợp hoạt động trực tiếp với tuyên truyền trên không gian mạng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc cho ĐVTN. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động hưởng ứng Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026; đồng thời chỉ đạo 100% Đoàn xã, phường, Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị gắn với những sự kiện chính trị quan trọng.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được gắn với những vấn đề thanh thiếu nhi quan tâm. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn tổ chức gần 1.500 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút trên 70.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia; trên 4.000 buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, hội thi sân khấu hóa, trong đó lồng ghép các nội dung về ma túy, mua bán người, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phiên tòa giả định...

Đồng chí Lù Phương Thảo, Bí thư Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Đoàn Thanh niên VKSND tỉnh đã chú trọng lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Đến nay, đơn vị đã tổ chức 25 buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng các cuộc thi chính luận với 75 tác phẩm. 9 Chi đoàn duy trì các trang Fanpage, đăng tải 521 tin, bài, sản phẩm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lan tỏa thông tin tích cực. Đồng thời, tuổi trẻ ngành Kiểm sát đã tổ chức 21 phiên tòa giả định, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 3.350 lượt ĐVTN, học sinh, qua đó phát huy vai trò của cán bộ trẻ trong tuyên truyền pháp luật, định hướng tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Đồng chí Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và công nghệ số, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội. Cùng với chủ động cung cấp thông tin chính thống, tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao kỹ năng số, kỹ năng kiểm chứng thông tin; phát huy vai trò của ĐVTN trong lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Tuyên Quang có bản lĩnh chính trị vững vàng, sống có lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến”.