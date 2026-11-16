Nắm bắt tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri xã Tân Cương

Đoàn công tác khảo sát kết quả giải quyết ý kiến cử tri về một số cột điện bị nghiêng trên địa bàn xã Tân Cương.

Trong 7 vấn đề cử tri phản ánh, Đoàn ghi nhận một số kiến nghị đã được cơ quan chức năng khắc phục hoặc đang giải quyết. Cụ thể: Tình trạng nhiều đoạn rãnh thoát nước trên tuyến ĐT.262 chảy xuống mương thủy lợi và ruộng canh tác, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân, đã được khắc phục.

Đối với kiến nghị sửa chữa các cột điện bị nghiêng, nứt tại xóm Lát Đá, xóm Long Vân và các xóm lân cận nhằm bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, ngành Điện đã tiếp thu và đang triển khai khắc phục.

Đoàn cũng khảo sát tiến độ Dự án xây dựng cầu Đá Mài. Theo cam kết của đơn vị thi công, công trình sẽ được hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Hiện nay, đơn vị đang tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với kiến nghị nâng cấp tuyến đường từ cầu Đá Mài qua khu vực bãi rác Tân Cương đi Phúc Tân (cũ), Đoàn công tác đánh giá đây là đề xuất chính đáng của người dân. Bởi hằng ngày, tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn, đặc biệt là các xe tải trọng lớn vận chuyển rác vào bãi rác Đá Mài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đoàn khảo sát khu vực Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương.

Đoàn cũng khảo sát việc giải quyết các kiến nghị liên quan đến tình trạng ô nhiễm từ bãi rác Đá Mài, nơi tiếp nhận rác thải của các phường trung tâm tỉnh; sớm bàn giao, đưa vào sử dụng tuyến đường ven hồ Núi Cốc đã được triển khai từ năm 2018 và khắc phục các điểm sạt lở do ảnh hưởng của mưa bão, bảo đảm an toàn giao thông...

Thông qua khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh nắm bắt cụ thể kết quả giải quyết từng kiến nghị, những nội dung đang triển khai và những khó khăn, vướng mắc; đồng thời xác định nguyên nhân, giải pháp và tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Đối với những kiến nghị chưa được giải quyết triệt để, các cơ quan chuyên môn, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đánh giá khả năng, nguồn lực để tham mưu, đề xuất phương án phù hợp.