Nắm bắt tiến độ giải ngân, nguyên nhân vướng mắc tại một số dự án

Các đại biểu dự buổi khảo sát.

Tổ khảo sát chia thành 2 nhóm, tiến hành rà soát hồ sơ, tài liệu tại trụ sở Ban và khảo sát thực tế tiến độ triển khai một số dự án do Ban làm chủ đầu tư.

Trong giai đoạn 2021-2025, Ban được giao quản lý, điều hành 90 dự án với tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn hơn 3.407 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 90%.

Năm 2025, Ban giải ngân hơn 727,8 tỷ đồng, đạt 95,4% kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 còn chậm, đến nay mới đạt 35% kế hoạch.

Tổ khảo sát Dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao) và Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao.

Tại Dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao) và Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao, khối lượng thi công xây lắp đạt trên 52%. Tuy nhiên, Dự án còn vướng khoảng 3.500m² mặt bằng liên quan đến 4 hộ dân, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

Đối với Dự án xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, hầu hết các hạng mục chính đã được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 15/10/2026; hạng mục còn lại đang được hoàn thiện. Tỷ lệ giải ngân đạt trên 81% kế hoạch vốn được giao.

Kiểm tra hồ sơ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Qua khảo sát hồ sơ và thực tế, Tổ khảo sát đề nghị Ban Quản lý dự án làm rõ tiến độ, kết quả giải ngân, nguyên nhân khó khăn, vướng mắc tại một số dự án; rà soát công tác giải phóng mặt bằng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tiến độ quyết toán và các số liệu báo cáo, bảo đảm chính xác, thống nhất.

Tổ khảo sát đề nghị Ban phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.