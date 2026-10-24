Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng Nhân dân

Lãnh đạo xã Mường Mùn kiểm tra diện tích mắc ca, cà phê của người dân trên địa bàn xã.

Bản Pá Nặm, xã Sam Mứn chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026, trên cơ sở sáp nhập bản Pá Nặm cũ và bản Na Ten. Sau sáp nhập, bản có gần 300 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu. Địa bàn rộng hơn, số hộ dân tăng lên, công việc của người đứng đầu bản cũng nhiều hơn. Trên cương vị trưởng bản, anh Cà Văn Sinh đã dành nhiều thời gian xuống từng cụm dân cư, gặp gỡ người dân để nắm bắt tình hình đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua những cuộc trò chuyện, các ý kiến, kiến nghị của người dân được anh ghi nhận, phân loại. Những việc thuộc trách nhiệm của bản, anh chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thể giải quyết, những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp ủy, chính quyền xã xem xét, tháo gỡ.

Anh Cà Văn Sinh, Trưởng bản Pá Nặm, chia sẻ: Sáp nhập 2 bản thành 1 nên khoảng cách địa lý xa hơn trước nhiều. Thế nhưng có những việc phát sinh cần giải quyết ngay, mình không thể chậm trễ. Mới đây, người dân phản ánh một số công trình trong quá trình thi công gây ảnh hưởng đến gia đình, tôi nhận được tin là đến kiểm tra kịp thời, nắm tình hình thực tế rồi trao đổi với các bên để tìm hướng giải quyết. Qua phân tích, các bên hiểu rõ vấn đề, thống nhất cách làm thuận lý, hợp tình.

Ở phường Mường Lay, tâm tư, nguyện vọng của người dân được cấp ủy, chính quyền nắm bắt thường xuyên thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, họp chi bộ, họp bản... Tại các cuộc gặp gỡ, những nội dung thuộc thẩm quyền được lãnh đạo phường lắng nghe, trao đổi, giải đáp cụ thể; những kiến nghị cần xem xét thêm được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng giải quyết trong thời gian sớm nhất. Từ đầu năm 2026 đến nay, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã tiếp nhận gần 100 ý kiến, kiến nghị của cử tri và người dân. Cơ bản, các ý kiến, kiến nghị đều được xem xét và xử lý đúng thẩm quyền.

Anh Giàng A Phông, Bí thư Chi bộ bản Xà Phìn cho biết: Điều chúng tôi thấy phấn khởi là nhiều ý kiến sau khi nêu ra đều được lãnh đạo phường tiếp thu, trả lời cụ thể. Với những vấn đề như đầu tư đường giao thông, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, chính quyền cũng ghi nhận, tổng hợp để xem xét, giải quyết. Nhờ vậy, chúng tôi có cơ sở để thông tin lại cho người dân, giúp người dân hiểu rõ hơn về những việc có thể giải quyết ngay và những việc cần thêm thời gian.

Bên cạnh các buổi tiếp xúc cử tri, họp bản và đối thoại trực tiếp, một số địa phương còn chủ động tổ chức những diễn đàn gặp gỡ định kỳ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đơn cử tại xã Mường Mùn, ngày 14/10 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức hội nghị “Tháng nghe dân nói” ở bản Mường. Tại đây, người dân thẳng thắn phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất như: Hỗ trợ giống cây trồng, đầu tư công trình thủy lợi, giao thông, quản lý đất nương có rừng, phát triển cây mắc ca, cà phê và diện tích cao su; đồng thời phản ánh những vấn đề về an ninh, trật tự, hoạt động cộng đồng tại bản... Trên cơ sở ý kiến của người dân, lãnh đạo xã Mường Mùn và đại diện các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị cần kiểm tra thực tế, phối hợp giải quyết hoặc bố trí nguồn lực.

Ông Trần Khắc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Mùn cho biết: Để những ý kiến, kiến nghị của người dân được lắng nghe và giải quyết thấu đáo, cấp ủy, chính quyền luôn xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, thời hạn xử lý từng vấn đề; ưu tiên những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, đất đai và công trình dân sinh. Với hội nghị “Tháng nghe dân nói”, xã mong muốn tạo không gian để người dân mạnh dạn bày tỏ những điều còn băn khoăn, vướng mắc trong cuộc sống. Từ đó, cán bộ có thêm thông tin từ thực tế, hiểu rõ hơn nhu cầu của người dân để tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương.

Với sự chủ động, linh hoạt trong cách làm của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ ở cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của người dân được nắm bắt kịp thời, những khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ. Qua đó, niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được củng cố. Đây cũng là nền tảng để xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp thực sự gần dân, sát dân, vì dân và phục vụ Nhân dân.