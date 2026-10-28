Nắm bắt nhu cầu thị trường để nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông

Người dân xã Vĩnh Lộc chăm sóc ớt vụ đông.

Tận dụng lợi thế đất đai và kinh nghiệm sản xuất rau màu, vụ đông năm nay, xã Thiệu Hóa tiếp tục lựa chọn gieo trồng các loại rau, củ được thị trường ưa chuộng, dễ dàng tiêu thụ như bắp cải, cà chua, su hào, rau gia vị, các loại rau ăn lá có thời gian sinh trưởng ngắn. Anh Trịnh Văn Phương, nông dân xã Thiệu Hóa cho biết: “Gia đình tôi quanh năm trồng rau an toàn, nhưng xuất bán nhiều vào vụ đông, nhất là dịp cuối năm. Với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất, tôi đã chủ động ứng dụng khoa học - kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; không trồng cùng một loại rau trên diện tích lớn trong cùng thời điểm. Bên cạnh diện tích trồng rau cải, súp lơ..., tôi dành khá nhiều đất để trồng các loại rau gia vị như rau dăm, hành, rau húng, tía tô... Đây là những loại rau chỉ mất khoảng 1 tháng là có thể cho thu hoạch, sau đó chỉ cần tiếp tục tưới nước, bón phân hữu cơ vi sinh thì sau 20 ngày có thể thu hoạch đợt tiếp theo”.

Theo ông Lê Cao Quý, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Thiệu Hóa: “Trước mỗi vụ sản xuất, chúng tôi cùng HTX khuyến cáo người dân tìm hiểu nhu cầu của thị trường, diễn biến của thời tiết, từ đó lựa chọn loại rau, giống phù hợp. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại địa phương, hiện các rau an toàn của xã còn có tiềm năng mở rộng thị trường thông qua các cửa hàng thực phẩm sạch, bếp ăn tập thể. Việc tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường và tăng cường liên kết giữa người dân, HTX, thương lái và các đơn vị thu mua sẽ góp phần nâng cao giá trị rau vụ đông, tạo nguồn thu ổn định cho người dân”.

Trên cánh đồng sản xuất xã Vĩnh Lộc, bà Phạm Thị Quyên, thôn Vĩnh Phúc 3 đang chăm sóc 5 sào ớt mới bén rễ. Nhiều năm qua, cây ớt đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình nên được bà ưu tiên dành nhiều diện tích sản xuất. Theo bà Quyên: “Tuy cần nhiều công chăm sóc, giá bán có lúc cao, lúc thấp, nhưng so với nhiều cây trồng khác thì vẫn mang lại giá trị kinh tế khá. Năm nay, nếu giá ớt cao như năm ngoái khoảng từ 105.000 đến 110.000 đồng/kg thì thu nhập cũng được hàng trăm triệu đồng. Nhất là, thương lái đến tận chân ruộng để thu mua nên chúng tôi yên tâm về đầu ra của sản phẩm”.

Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc: “Đối với ớt, năm nay, chúng tôi phấn đấu gieo trồng hơn 100ha. Để tránh tình trạng “được mùa mất giá”, xã đã giao nhiệm vụ cho HTX làm đầu mối liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho người dân. Bên cạnh đó, quy hoạch vùng trồng, xây dựng mã số vùng trồng, từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Cùng với ớt, người dân tiếp tục mở rộng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, có khả năng bảo quản, tiêu thụ tốt như: dưa chuột, bí xanh, ngô ngọt".

Theo ông Trịnh Văn Chất, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa: “Người dân cần chủ động tìm hiểu thị trường, so sánh chi phí sản xuất với giá bán dự kiến... để lựa chọn cây trồng phù hợp; ưu tiên các loại cây trồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm qua hợp đồng; không trồng theo phong trào tránh cung vượt cầu. Bên cạnh đó, chủ động kết nối với HTX, doanh nghiệp, thương lái ngay từ đầu vụ. Trong quá trình sản xuất, người dân nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng hướng dẫn, tuân thủ thời gian cách ly... Mặt khác, các HTX cần nâng cao hơn nữa vai trò trong kết nối doanh nghiệp và tổ chức sản xuất; đồng thời phải nắm bắt nhu cầu của thị trường để xây dựng vùng nguyên liệu phù hợp".