Nắm bắt cơ hội từ kinh tế số

Thời gian qua, hạ tầng số được tỉnh quan tâm phát triển, tạo điều kiện để các hoạt động kinh tế từng bước chuyển dịch lên môi trường số. Hạ tầng cáp quang băng thông rộng được triển khai đến 100% xã, phường; tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 98% diện tích; mạng 5G đã phủ sóng tại 100% đô thị trung tâm và khu công nghiệp.

Công ty TNHH Ngoc Anh Wooden Chopsticks (xã Bằng Luân) ứng dụng công nghệ số vào một số công đoạn sản xuất đũa gỗ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Toàn tỉnh hiện có 567 doanh nghiệp phần mềm, 3.300 doanh nghiệp đăng ký có hoạt động nội dung số và hơn 1.600 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ số. Hoạt động bưu chính, viễn thông tiếp tục duy trì tăng trưởng, phát huy vai trò là hạ tầng thiết yếu phục vụ chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội. Doanh thu bưu chính, viễn thông 9 tháng năm 2026 ước đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp số, kinh tế số tác động trực tiếp đến cách thức tổ chức sản xuất - kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp. Việc sử dụng phần mềm trong quản lý, phân phối, tiếp thị, kết hợp đầu tư máy móc, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất giúp doanh nghiệp kiểm soát quy trình tốt hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm.

Công ty TNHH Ngoc Anh Wooden Chopsticks (xã Bằng Luân) chuyên sản xuất đũa gỗ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, sản lượng khoảng 50 triệu sản phẩm mỗi tháng. Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, công ty đầu tư máy chọn đũa tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo. Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Giám đốc công ty chia sẻ: “Trước đây, việc phân loại đũa làm thủ công nên khó tránh khỏi sai sót. Khi đưa máy móc vào thay thế, công đoạn này được thực hiện nhanh và chính xác hơn, sản phẩm đồng đều hơn. Nhờ đó, chúng tôi chủ động trong tổ chức sản xuất, đáp ứng tốt yêu cầu của đối tác”.

Cùng với thay đổi trong sản xuất, phương thức kinh doanh, thanh toán cũng dịch chuyển theo hướng số hóa. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh mở rộng tiêu thụ sản phẩm thông qua sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, qua đó tiếp cận thêm khách hàng, đa dạng hóa kênh bán hàng. Đến nay, 100% lĩnh vực hành chính công, cơ sở y tế, giáo dục, siêu thị và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hình thức giao dịch không dùng tiền mặt.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế số đang góp phần thay đổi cách tổ chức sản xuất, kết nối thị trường. HTX Rau an toàn Tứ Xã (xã Phùng Nguyên) hiện có diện tích sản xuất hơn 20ha, với trên 150 hộ thành viên và liên kết, cung ứng khoảng 5 - 6 tấn rau mỗi ngày. Anh Nguyễn Văn Nghĩa - Giám đốc HTX chia sẻ: “Các đơn hàng lớn và yêu cầu từ hệ thống siêu thị đòi hỏi thông tin cụ thể theo từng lô hàng, ngày sản xuất, vì vậy, HTX áp dụng nhật ký điện tử. Dữ liệu giúp đơn vị theo dõi quá trình sản xuất, chứng minh chất lượng nông sản và chủ động cân đối sản lượng cung ứng hàng ngày. Việc ứng dụng công nghệ số gắn trực tiếp với yêu cầu tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, nâng cao khả năng đáp ứng đơn hàng và duy trì đầu ra ổn định”.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao..., tạo cơ sở để kinh tế số phát triển đồng bộ, hiệu quả hơn.