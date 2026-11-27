Ảnh minh hoạ: HN

Ngày 27/11/2026, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 9 (mở rộng), nhiệm kỳ V (2022 - 2027). Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ về những vướng mắc mà doanh nghiệp nói riêng, thị trường bất động sản nói chung đang gặp phải.

CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nhận địnhvới lĩnh vực bất động sản, năm 2026 tiếp tục là năm tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, cùng các luật có liên quan.

Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư phát triển. Đây là những chuyển động tích cực, tạo tiền đề quan trọng cho sự phục hồi và phát triển của thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế:

Thứ nhất , sự phục hồi của thị trường chưa đồng đều giữa các địa phương và các phân khúc. Giao dịch tại nhiều khu vực còn thấp, thanh khoản hạn chế; khả năng hấp thụ sản phẩm của thị trường chưa tương xứng với kỳ vọng.

Thứ hai , những vướng mắc về thể chế, thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính và tổ chức thực hiện dự án vẫn chưa được giải quyết triệt để, đồng bộ. Nhiều dự án mặc dù đã được rà soát, tháo gỡ từng bước nhưng chưa thể sớm đưa nguồn lực vào phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ ba , cơ cấu sản phẩm bất động sản còn bất hợp lý. Giá nhà ở tại nhiều đô thị vượt xa khả năng chi trả của đại bộ phận người dân. Nguồn cung nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và thuê mua chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Đây không chỉ là vấn đề của thị trường bất động sản mà còn là vấn đề an sinh xã hội, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ tư, mối quan hệ giữa thị trường bất động sản và thị trường tài chính còn những bất cập. Doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn; việc phát triển các kênh huy động vốn đa dạng, ổn định, phù hợp với đặc thù của bất động sản còn hạn chế.

Thứ năm, năng lực quản trị, chuyển đổi số, phát triển bất động sản xanh, thực hiện các tiêu chuẩn ESG và xây dựng văn hóa kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

"Những vấn đề trên đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy phát triển thị trường bất động sản, từ phát triển chủ yếu theo nguồn cung và kỳ vọng tăng giá sang phát triển trên cơ sở nhu cầu thực, hiệu quả sử dụng tài nguyên, khả năng chi trả của người dân và yêu cầu phát triển bền vững của đất nước", lãnh đạo VNREA nhìn nhận.

Toàn cảnh Hội nghị của VNREA. Ảnh: HN

Từ góc độ doanh nghiệp, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, cho rằng các doanh nghiệp đang đứng trước không ít thách thức, đặc biệt trong vấn đề lãi suất và khả năng tiếp cận tín dụng. Đây là hai yếu tố có tác động lớn đến khả năng duy trì hoạt động, triển khai dự án và phục hồi sức phát triển của doanh nghiệp bất động sản.

Theo bà Nga, thời gian qua, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Những chỉ đạo này đã có tác động nhất định đến thị trường, trong đó mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tại các ngân hàng đã có những điều chỉnh theo hướng giảm. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần giảm áp lực chi phí vốn và tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính.

"Tuy nhiên, bên cạnh mặt bằng lãi suất, vấn đề hạn mức tín dụng dành cho lĩnh vực bất động sản vẫn cần được quan tâm. Nguồn vốn tín dụng phải được phân bổ cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế, trong khi bất động sản chưa được tiếp cận hạn mức như kỳ vọng. Đặc thù của lĩnh vực này là các khoản vay thường có giá trị lớn, thời gian triển khai dự án kéo dài và nhu cầu vốn cao. Vì vậy, chỉ một số khoản vay quy mô lớn cũng có thể chiếm tỷ trọng đáng kể trong hạn mức tín dụng của ngân hàng, khiến khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp còn lại gặp khó khăn", bà Nga phân tích.

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CAO HƠN CẢ GIÁ BÁN SẢN PHẨM RA THỊ TRƯỜNG

Qua thực tiễn hoạt động,ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn TUTA, đánh giá câu chuyện giá đất và cách xác định chi phí đầu tư dự án đang là một trong những khó khăn lớn, tác động trực tiếp đến khả năng triển khai dự án cũng như sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Thực tế tại Bắc Ninh cho thấy hiện có không ít dự án mà chủ đầu tư sau khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn phải tính đến phương án trả lại dự án hoặc buộc phải dừng triển khai. Khi dự án phải dừng, doanh nghiệp không chỉ mất khoản tiền ký quỹ mà còn chịu tổn thất lớn từ chi phí thiết kế, chuẩn bị đầu tư và các chi phí đã bỏ ra trước đó. Thậm chí, có những doanh nghiệp đã thực hiện ép cọc, triển khai một số hạng mục thi công nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ dở dự án. Một trong những nguyên nhân là khi Hội đồng thẩm định giá đưa ra mức giá đất (quá cao), doanh nghiệp không thể tiếp tục cân đối hiệu quả đầu tư và buộc phải rút lui.

Theo ông Tuấn, hiện nay, việc xác định giá đất cụ thể vẫn đang là vấn đề có nhiều bất cập. Dữ liệu được sử dụng để tham chiếu giá đất tại một số thời điểm vẫn chủ yếu phản ánh mặt bằng giá cao của năm 2025, trong khi diễn biến thị trường từ đầu năm 2026 đến nay đã có nhiều thay đổi. Riêng tại Bắc Ninh, theo ghi nhận của Hiệp hội Bất động sản tỉnh, hoạt động chuyển nhượng gần như rất trầm lắng, thậm chí có thời điểm hầu như không phát sinh giao dịch. Trong bối cảnh thanh khoản suy giảm, việc sử dụng mức giá được ghi nhận ở thời điểm thị trường đạt đỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính đất đai hiện nay có thể tạo ra khoảng cách đáng kể giữa giá đất tính toán và khả năng hấp thụ thực tế của thị trường.

"Điều đáng nói là, dù giá bán đã được điều chỉnh giảm, tâm lý người mua vẫn rất thận trọng, khiến thanh khoản chưa có sự cải thiện rõ rệt. Trong khi đó, nhiều chủ đầu tư không còn đủ khả năng tiếp tục triển khai dự án, một phần do khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, phần khác do áp lực chi phí tài chính ngày càng lớn. Có những doanh nghiệp chia sẻ rằng điều họ lo lắng nhất hiện nay là nguồn lực để trả lãi vay trong khi dự án chưa thể triển khai hoặc chưa thể đưa sản phẩm ra thị trường”, ông Tuấn thông tin thêm.

Đồng cảnh ngộ, đại diện một doanh nghiệp bất động sản cũng cho biết việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai tại nhiều địa phương chủ yếu dựa trên kết quả của các đơn vị tư vấn độc lập, khiến doanh nghiệp gần như không có cơ hội giải trình hay phản hồi về tính phù hợp của mức giá. Thực tế có những dự án mức tiền sử dụng đất được xác định cao hơn cả giá đầu ra dự kiến, chưa tính đến chi phí đầu tư hạ tầng và thực hiện thủ tục, gây áp lực rất lớn lên tính khả thi của dự án.

Các doanh nghiệp bày tỏ rất phấn khởi khi bộ ba đạo luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản vừa được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mới tích cực, thực tiễn vận hành vẫn còn những vướng mắc cụ thể cần tiếp tục được tháo gỡ ở cấp độ văn bản dưới luật. Do đó, để các nghị định hướng dẫn thi hành ba đạo luật sớm đi vào cuộc sống, cần thực sự tháo gỡ được các điểm nghẽn về giá đất cũng như thủ tục hành chính cho các dự án đang kéo dài.