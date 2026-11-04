Nam bảo vệ đuối nước ở công viên bờ sông Sài Gòn

Đến chiều nay 4/11, Công an phường An Khánh (TP HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tên D. (SN 1985, quê Củ Chi, TP HCM) được phát hiện dưới sông Sài Gòn (ngay khu vực cầu Ba Son, phía công viên bờ sông).

Ông D. vừa làm bảo vệ tại công viên bờ sông Sài Gòn được 3 ngày, được phát hiện tử vong dưới sông Sài Gòn.

Trước đó gần cuối giờ sáng cùng ngày, một đồng nghiệp cùng làm bảo vệ khu vực công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh) liên lạc qua bộ đàm với ông D. nhưng không có tín hiệu phản hồi. Ngay sau đó bảo vệ đến mục tiêu làm việc của ông D. ở dưới dạ cầu Ba Son thì phát hiện máy bộ đàm nằm trên bờ; nhìn xuống đám cây ven sông tá hoả thấy ông D. đang dật dờ dưới nước.

Ngay lập tức bảo vệ hô hoán và cùng một số người tiệp cận đưa ông D. lên bờ. Tuy nhiên ông D. đã tử vong. Vụ việc được trình báo cơ quan Công an địa phương và thông tin cho người thân của nạn nhân.

Tại hiện trường, ông D. tử vong trong tình trạng đôi chân vẫn còn mang giày; trong túi có tiền và điện thoại di động. Những đồng nghiệp cho biết ông D. vừa vào làm được 3 ngày và vui vẻ, hoà đồng. Trong quá trình làm việc, nạn nhân không có bất cứ biểu hiện buồn chán hay tuyệt vọng gì trong cuộc sống.

Bước đầu nhận định có khả năng nạn nhân trượt chân gặp nạn. Tuy nhiên nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Video hiện trường khu vực công viên bờ sông Sài Gòn, nơi nam bảo vệ được phát hiện tử vong dưới sông.