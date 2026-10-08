Nam bảo vệ bị thanh sắt từ tầng 3 rơi trúng đầu, nữ nhân viên tạp vụ liên quan thế nào?

Ngày 8/10, UBND phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ một nam bảo vệ bị thanh sắt rơi từ tầng cao xuống trúng đầu tại tòa nhà N01-T4, nguồn tin từ VTC News cho hay.

Theo cơ quan chức năng, trong lúc làm việc tại tòa nhà, bà N.T.N., nhân viên tạp vụ, làm rơi một thanh sắt dài khoảng 1 m từ tầng 3 xuống khu vực phía dưới. Đúng thời điểm này, ông B.P.H., nhân viên bảo vệ tòa nhà, đang đứng bên dưới nên bị thanh sắt rơi trúng đầu, gây thương tích.

Sau sự cố, ông H. được đưa đi cấp cứu.

Người đàn ông bị thương tích sau khi thanh sắt rơi trúng. Ảnh: VTC News.

Ngày 5/10, đại diện UBND phường Xuân Đỉnh đã đến thăm hỏi, động viên ông H. Cùng ngày, UBND phường ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra sự cố do vật rơi từ trên cao tại các tòa nhà cao tầng.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ ôm đầu, máu chảy nhiều. Gần vị trí người này nằm có một thanh kim loại. Theo người đăng tải, nam bảo vệ bị thanh sắt từ tầng cao rơi xuống trúng đầu.

Sự việc tiếp tục đặt ra yêu cầu về việc bảo đảm an toàn, kiểm soát các vật dụng có nguy cơ rơi từ trên cao tại những khu vực tập trung đông người và các tòa nhà cao tầng.