Nam Ban Lâm Hà điểm tô sắc hoa đón Festival Hoa Đà Lạt 2026

Người dân thôn Từ Liêm xã Nam Ban Lâm Hà chăm sóc tuyến đường hoa nông thôn trên địa bàn

Từ những tuyến đường nông thôn rực sắc hoa đến các đợt ra quân làm sạch đường làng, ngõ xóm, chính quyền và người dân địa phương đang cùng chung tay tạo nên diện mạo xanh, sạch, đẹp, góp thêm sắc màu cho mùa hội hoa đang đến gần.

Sắc hoa tô điểm đường quê

Những ngày này, về xã Nam Ban Lâm Hà, dễ dàng bắt gặp không khí chăm chút cảnh quan tại các tuyến đường, khu dân cư. Những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, những khoảng xanh được vun trồng, chăm sóc cùng hoạt động vệ sinh môi trường đang góp phần làm mới diện mạo vùng quê. Mỗi phần việc tuy giản dị nhưng đều thể hiện sự quan tâm của địa phương và người dân trong việc xây dựng không gian sống ngày càng khang trang, thân thiện.

Với vị trí cửa ngõ kết nối khu vực Lâm Hà với Đà Lạt, việc giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp không chỉ mang ý nghĩa nâng cao chất lượng môi trường sống mà còn góp phần tạo ấn tượng gần gũi, thân thiện đối với người dân và du khách trên hành trình đến với thành phố ngàn hoa.

Trên tuyến đường nông thôn tại thôn Từ Liêm, xã Nam Ban Lâm Hà, sắc vàng của những khóm hoa mai Nhật đang tạo nên điểm nhấn tươi sáng giữa khung cảnh làng quê thanh bình. Dọc hai bên đường, những chùm hoa vàng nổi bật trên nền lá xanh, nối tiếp nhau thành từng vạt màu duyên dáng. Phía dưới, những thảm cỏ lạc xanh mướt trải dài, ôm sát vệ đường, mang đến cảm giác mềm mại, tràn đầy sức sống.

Đường nông thôn xã Nam Ban Lâm Hà đẹp mắt với những hàng hoa, thảm cỏ và sự chăm chút bền bỉ của người dân

Con đường không có những công trình trang trí cầu kỳ, vẻ đẹp được tạo nên từ chính những hàng hoa, thảm cỏ và sự chăm chút bền bỉ của người dân. Màu vàng của hoa mai Nhật hòa cùng sắc xanh của cỏ lạc, của những tán cây ven đường, làm cho không gian nông thôn thêm tươi mới. Trong ánh nắng, sắc hoa càng trở nên nổi bật, khiến mỗi bước chân qua đây như chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp bình dị của quê hương.

Điều đáng quý là cảnh quan ấy được vun đắp từ công sức của người dân địa phương. Từng khóm hoa, từng khoảng cỏ đều cần được chăm sóc, tưới nước, làm cỏ và giữ gìn thường xuyên. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng khi được duy trì đều đặn đã góp phần hình thành một tuyến đường sạch, đẹp, tạo điểm nhấn cho khu dân cư.

Bà Trần Thị Loan, Chi hội Phụ nữ thôn Từ Liêm chăm chút tuyến đường hoa trên địa bàn

Bà Trần Thị Loan, Chi hội Phụ nữ thôn Từ Liêm chia sẻ, đoạn đường hoa này do người dân địa phương tự trồng và chăm sóc. Bà con cùng góp công sức để trồng hoa, giữ cỏ xanh, vệ sinh hai bên đường, qua đó làm đẹp cảnh quan nơi mình sinh sống. Với người dân trong thôn, việc chăm chút tuyến đường không chỉ mang lại không gian xanh mát mà còn thể hiện trách nhiệm chung trong giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư.

Đường hoa rợp bóng cờ ở thôn Từ Liêm xã Nam Ban Lâm Hà

Từ những khóm hoa được vun trồng bằng sự cần mẫn, tuyến đường thôn Từ Liêm trở thành hình ảnh gần gũi về tinh thần cộng đồng. Sắc hoa không chỉ làm đẹp đường quê mà còn cho thấy tình yêu quê hương được thể hiện qua những hành động cụ thể, từ việc giữ sạch lối đi đến chăm sóc từng mảng xanh trước nhà, ven đường.

Lan tỏa phong trào, chung tay làm đẹp quê hương

Cùng với việc duy trì, chăm sóc các tuyến đường hoa, UBND xã Nam Ban Lâm Hà tổ chức Lễ phát động “Ngày thứ Bảy vì môi trường” và ra quân hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”. Hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng Kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026), đồng thời hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Xã Nam Ban Lâm Hà tổ chức Lễ phát động “Ngày thứ Bảy vì môi trường” và ra quân hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”

Tham dự lễ phát động có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; lực lượng Công an, Quân sự cùng đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

Các đơn vị chức năng xã Nam Ban Lâm Hà ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy hệ thống thoát nước vỉa hè các tuyến đường chính trên địa bàn

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh tại các tuyến đường chính và khu dân cư; chỉnh trang cảnh quan trụ sở cơ quan, đơn vị, đường làng, ngõ xóm; trồng mới và chăm sóc hoa, cây xanh. Các hoạt động được triển khai với tinh thần trách nhiệm, góp phần làm sạch không gian công cộng, cải thiện cảnh quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Xã Nam Ban Lâm Hà tổ chức trồng mới và chăm sóc hoa, cây xanh

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ban Lâm Hà, kêu gọi cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tích cực chung tay thực hiện phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”. Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, mỗi hộ gia đình và người dân đều có thể đóng góp bằng những việc làm thiết thực như trồng thêm hoa, chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và nơi công cộng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Ban Lâm Hà ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn

Từ lời kêu gọi ấy, phong trào không chỉ dừng lại ở những buổi ra quân mà hướng đến việc hình thành thói quen giữ gìn cảnh quan trong đời sống hằng ngày. Bởi một tuyến đường đẹp không chỉ cần được trồng hoa mà còn cần sự chăm sóc thường xuyên; một khu dân cư xanh, sạch không chỉ bắt đầu từ việc thu gom rác mà còn từ ý thức của mỗi người trong sinh hoạt, ứng xử với môi trường xung quanh.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”

Hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, xã Nam Ban Lâm Hà đang từng bước tạo nên những đổi thay từ chính các tuyến đường và khu dân cư. Nếu sắc vàng hoa mai Nhật cùng màu xanh của cỏ lạc ở thôn Từ Liêm mang đến nét duyên bình dị cho đường quê, thì những đợt ra quân vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh lại góp phần lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng cảnh quan trong toàn xã.

Mùa hội hoa đang đến gần, và sự hưởng ứng của Nam Ban Lâm Hà được thể hiện qua những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống người dân. Từ mỗi khóm hoa được chăm chút, mỗi con đường được giữ sạch đến từng khoảng xanh được vun trồng, tất cả cùng góp phần làm nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, văn minh. Đó cũng là cách chính quyền và Nhân dân địa phương gửi gắm tình yêu quê hương, chung tay chào đón Festival Hoa Đà Lạt bằng những sắc màu bình dị mà bền lâu.