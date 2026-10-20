Nam Ban Lâm Hà chung tay chỉnh trang cảnh quan đón ngày hội lớn

Người dân thôn Từ Liêm, xã Nam Ban Lâm Hà chăm sóc tuyến đường hoa nông thôn trên địa bàn

Chung tay làm đẹp quê hương

Từ ngày 17/10, xã Nam Ban Lâm Hà tổ chức lễ phát động “Ngày thứ bảy vì môi trường”, ra quân hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

Phụ nữ xã Nam Ban Lâm Hà chung tay dọn dẹp, làm sạch môi trường các tuyến đường sáng 19/10

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt dọn vệ sinh tại những tuyến đường chính, khu dân cư; thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang khuôn viên cơ quan, đơn vị, trồng mới và chăm sóc hoa, cây xanh. Những phần việc thiết thực góp phần làm sạch đường sá, tạo diện mạo khang trang hơn cho khu vực trung tâm và các khu dân cư.

Lực lượng dân quân xã Nam Ban Lâm Hà chăm sóc cảnh quan đơn vị, thiết thực chào mừng lễ kỷ niệm, hưởng ứng phong trào "Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh"

Ông Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đảng ủy xã Nam Ban Lâm Hà cho biết, địa phương xác định việc chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường là một trong những phần việc thiết thực chào mừng 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Xã vận động cán bộ, đoàn viên và người dân cùng tham gia, từ giữ gìn vệ sinh trước nhà đến chăm sóc cây xanh, làm đẹp các tuyến đường.

Bí thư Đảng ủy xã Nam Ban Lâm Hà Nguyễn Văn Châu phát động phong trào làm đẹp cảnh quan môi trường chào mừng 50 xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Theo lãnh đạo xã, điều địa phương hướng đến không chỉ là tạo cảnh quan sạch đẹp trong những ngày diễn ra lễ kỷ niệm mà còn duy trì ý thức bảo vệ môi trường trong đời sống hằng ngày. Khi mỗi cơ quan, khu dân cư và gia đình cùng góp sức, diện mạo quê hương sẽ ngày càng khang trang, văn minh hơn.

Các lực lượng cùng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp

Phong trào cũng góp phần hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, lan tỏa tình yêu hoa, cây xanh và ý thức giữ gìn môi trường sống. Những tuyến đường sạch sẽ, không gian công cộng được chăm chút sẽ góp phần tạo ấn tượng thân thiện với đại biểu, đồng hương và du khách khi về Nam Ban Lâm Hà dự ngày hội.

Cán bộ, công chức các phòng ban, lực lượng, quần chúng nhân dân xã Nam Ban Lâm Hà sôi nổi ra quân tạo cảnh quan sạch, đẹp

Gấp rút hoàn thiện các hạng mục phục vụ lễ kỷ niệm

Song song với phong trào làm sạch môi trường, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đang được địa phương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan triển khai khẩn trương.

Ghi nhận sáng 20/10, tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Nam Ban Lâm Hà, nơi diễn ra các hoạt động chính, khung sân khấu đang được gấp rút hoàn thiện. Phần mái che và các hạng mục cơ bản của sân khấu đã được triển khai, các đơn vị tiếp tục tập trung nhân lực để bảo đảm tiến độ.

Các tuyến đường liên thôn được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm

Tại công viên cảnh quan hồ Ba Đình, khu vực dự kiến tổ chức hoạt động trồng cây lưu niệm, gắn biển công trình chào mừng của lãnh đạo TP Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng cũng được dọn dẹp, chỉnh trang. Đây là không gian mang ý nghĩa biểu tượng cho tình đoàn kết, gắn bó giữa Thủ đô Hà Nội và Lâm Đồng qua chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển vùng kinh tế mới.

Trước đó, trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, rà soát từng phần việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Các hạng mục sân khấu chính, pano và nội dung liên quan được yêu cầu hoàn thành trước ngày 20/10; các công trình chào mừng và hạng mục phục vụ hoạt động chính phấn đấu hoàn thành trước ngày 23/10.

Khung sân khấu khu vực diễn ra lễ chính sáng 25/10 tại sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Nam Ban Lâm Hà đang được gấp rút hoàn thiện

Lãnh đạo tỉnh lưu ý chương trình kỷ niệm cần thể hiện rõ hành trình 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng; làm nổi bật tình đoàn kết, nghĩa tình giữa Hà Nội và Lâm Đồng, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của địa phương.

Cùng với lễ chính, không gian triển lãm tư liệu về chặng đường 50 năm, các gian hàng sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh, các địa phương cũng đang được chuẩn bị. Các hạng mục cần được bố trí hài hòa, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa giúp đại biểu và người dân có thêm thông tin về quá trình hình thành, phát triển vùng kinh tế mới.

Các cụm pano được lắp đặt cơ bản quanh khu vực trung tâm xã và các tuyến đường chính

Đối với lễ chính diễn ra sáng 25/10 và được truyền hình trực tiếp, xã Nam Ban Lâm Hà phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện phóng sự tư liệu, kịch bản chương trình.

Công tác đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ cho đại biểu, bảo đảm nguồn điện và máy phát điện dự phòng cũng được rà soát để hạn chế những tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (ở giữa hàng đầu) chỉ đạo các sở, ngành và xã Nam Ban Lâm Hà phối hợp hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm tiến độ và chất lượng tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Từ phong trào vệ sinh môi trường sôi nổi trong cộng đồng đến việc gấp rút hoàn thiện sân khấu, công trình và không gian trưng bày, Nam Ban Lâm Hà đang tập trung chuẩn bị cho ngày hội lớn.

Sự vào cuộc của chính quyền cùng tinh thần chung tay của người dân không chỉ góp phần để lễ kỷ niệm diễn ra chu đáo mà còn thể hiện niềm tự hào, tình cảm gắn bó của các thế hệ cư dân với vùng đất đã trải qua 50 năm xây dựng và phát triển.