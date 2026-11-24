Đoạn clip ghi lại cho thấy Ryan Cho, 29 tuổi, người đã quay clip gần 900 phụ nữ tại 3 bệnh viện, đặt một chiếc điện thoại trong nhà vệ sinh dành cho nhân viên.

Một đoạn clip khác cho thấy Cho bị cấm sử dụng nhà vệ sinh nữ và anh ấy đáp lại "ồ được thôi".

Ryan Cho, 29 tuổi, đặt điện thoại vào nhà vệ sinh của nhân viên. Nguồn: 9News

Cho bị một đồng nghiệp nhắc nhở rằng anh không được sử dụng nhà vệ sinh nữ. Nguồn: 9News

Vào tháng 7, Cho đã nhận tội tại tòa án Melbourne, Úc, về 13 cáo buộc.

Hôm 23/11, tại phiên tòa trước khi tuyên án, hắn đã đối mặt với nhiều người trong số 871 nạn nhân của mình.

Bác sĩ trẻ đã giấu điện thoại trong túi lưới ở nhà vệ sinh và phòng tắm dành cho nhân viên.

Công tố viên Mark Gibson KC cho biết trước Tòa án Quận Victoria rằng bị cáo đã quay hơn 3000 clip về các nhân viên trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2025.

Các clip được sắp xếp tỉ mỉ vào các thư mục trên máy tính xách tay, nơi anh ta phân loại các đoạn phim đã chỉnh sửa theo các cấp độ khác nhau và tổ chức theo nạn nhân.

Vị bác sĩ đã giấu điện thoại trong một túi lưới ở nhà vệ sinh và phòng thay đồ. Nguồn: Tòa án Quận Victoria

Y tá chuyên khoa ung thư Courtney Whelan, người đã từ bỏ quyền giữ kín danh tính, nói trước tòa án rằng Cho đã khiến cô cảm thấy xấu hổ và bất lực.

Trong bản tường trình về tác động đối với nạn nhân, cô nói: "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng nơi tôi cống hiến hết mình lại trở thành nơi phẩm giá của tôi bị tước đoạt".

Nhiều nạn nhân nói với tòa án rằng họ không còn dám sử dụng nhà vệ sinh công cộng vì sợ bị ghi hình lại.

Đoạn clip được chiếu tại tòa ghi lại cảnh Cho lắp móc treo vào cửa nhà vệ sinh. Sau đó, anh ta treo một chiếc túi lưới có lỗ, đặt điện thoại vào bên trong và để nó ghi hình liên tục.

Sau đó, Cho khóa hoặc chặn các nhà vệ sinh khác tại bệnh viện để đảm bảo phụ nữ buộc phải sử dụng nhà vệ sinh có đặt camera bí mật bên trong.

Hắn có một "tài liệu kế hoạch" liệt kê những phụ nữ hắn làm việc cùng và những người hắn dự định nhắm đến, ghi chi tiết ca làm việc của họ và lịch dọn dẹp nhà vệ sinh.

Sau khi một y tá tìm thấy chiếc túi, Cho đã viết những ghi chú dặn dò anh ta tránh khóa nhà vệ sinh khi đến lịch dọn dẹp cũng như cách "cải thiện" các bản ghi âm.

Công tố viên Gibson nói trước tòa: "Đây, theo một nghĩa nào đó, là một tài liệu mang tính chất hoàn thiện, cho thấy dấu hiệu của hành vi phạm tội trong tương lai".

Cho đã nhận tội tại tòa án Melbourne về 13 cáo buộc. Nguồn: 9News

Cho đã quay clip 50 nạn nhân tại Trung tâm Ung thư Peter MacCallum và 277 nạn nhân tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne.

Hàng trăm người khác cũng bị quay lén tại Bệnh viện Austin.

Cảnh sát cũng phát hiện Cho đã theo dõi một phụ nữ bên ngoài nơi làm việc trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021.

Anh ta đã nhận tội đối với 13 tội danh gộp lại sau khi phải đối mặt với hơn 900 cáo buộc.

Người đàn ông này vẫn được tại ngoại cho đến khi phiên tòa tiếp tục vào 25/11.