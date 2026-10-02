Năm APEC 2027: Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại lớn

Sau hai lần đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào các năm 2006 và 2017, Việt Nam đang bước vào lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà với một yêu cầu cao hơn: không chỉ tổ chức thành công một chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương quy mô lớn, mà còn đóng góp thực chất vào chương trình nghị sự của khu vực, thể hiện vai trò có trách nhiệm và mở rộng các cơ hội hợp tác, phát triển.

Công tác xây dựng Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC năm 2027 đang được tiến hành. Ảnh: VNA

Từ hoàn thiện cơ chế điều phối, chuẩn bị nhân lực đến đầu tư hạ tầng, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đang được triển khai đồng bộ, với mục tiêu tạo nên một năm APEC mang dấu ấn Việt Nam.

Từ chuẩn bị sớm đến phối hợp đồng bộ

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp” khai mạc, với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương và Ban Thư ký APEC. Hội thảo diễn ra trong hai ngày 1 - 2/10, tập trung trao đổi về yêu cầu tổ chức, điều phối và nâng cao năng lực đội ngũ phục vụ Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp”. Ảnh : Hồng Nhung

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 nhấn mạnh, đăng cai Năm APEC 2027 là một nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Việt Nam từ nay đến năm 2030, với hai mục tiêu quan trọng. Thứ nhất, thông qua vai trò chủ trì, Việt Nam góp phần thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của APEC, trong đó có tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao năng suất, qua đó tạo thêm cơ hội kinh doanh, việc làm cho người dân trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ hai, Năm APEC 2027 là dịp để Việt Nam thể hiện vai trò có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Các địa phương đăng cai các hoạt động APEC cũng có cơ hội giới thiệu văn hóa, con người và các địa danh của mình tới bạn bè quốc tế.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hồng Nhung

Việc phối hợp điều phối hết sức quan trọng, thể hiện qua 3 tầng phối hợp. Ở tầng phối hợp thứ nhất ở cấp Trung ương, sự phối hợp giữa Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và Ban Thư ký APEC Quốc gia, với 5 tiểu ban về: an ninh và y tế, vật chất và hậu cần, tuyên truyền và văn hóa, nội dung, lễ tân là quan trọng. Tầng phối hợp thứ hai là sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương với các địa phương trong quá trình tổ chức các sự kiện APEC. Tầng phối hợp thứ ba là phối hợp giữa Việt Nam với tư cách là chủ nhà APEC 2027 với Ban Thư ký APEC quốc tế và các thành viên của APEC. Ba tầng phối hợp này bảo đảm sự nhuần nhuyễn và sự hiệu quả để chương trình nghị sự của APEC được triển khai thực hiện đạt được 2 mục tiêu lớn đặt ra cho Năm APEC 2027. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Hai mục tiêu này cho thấy Năm APEC 2027 không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ tổ chức một sự kiện quốc tế. Đây còn là một quá trình Việt Nam tham gia sâu hơn vào định hình hợp tác khu vực, đồng thời mở rộng không gian cho ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và kết nối địa phương.

Để thực hiện các mục tiêu, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh yêu cầu phối hợp và điều phối. Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức chuyên nghiệp trong Năm APEC 2027 sẽ thể hiện trách nhiệm và năng lực của chủ nhà, góp phần củng cố lòng tin, tạo thuận lợi cho đối thoại và hợp tác giữa các thành viên, hướng tới những kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Ban Thư ký APEC kỳ vọng vào đóng góp của Việt Nam

Tại hội thảo, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Eduardo Pedrosa đánh giá cao việc Việt Nam đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027, trong đó có việc thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027, cũng như sớm lựa chọn địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Eduardo Pedrosa phát biểu. Ảnh: Hồng Nhung

Việc chuẩn bị sớm không chỉ có ý nghĩa về mặt tổ chức mà còn tạo điều kiện để nước chủ nhà tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chương trình nghị sự. Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào những vấn đề đang định hình tương lai của khu vực như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, môi trường kinh doanh và tăng trưởng bền vững. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với các ưu tiên phát triển mà Việt Nam đang thúc đẩy trong nước.

Thảo luận tại hội thảo "Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp". Ảnh: Hồng Nhung

Chúng tôi đã có sự phối hợp rất chặt chẽ của Ban Thư ký APEC quốc tế, của các thành viên APEC. Họ rất kỳ vọng Việt Nam một lần nữa thể hiện vai trò dẫn dắt và đánh giá Việt Nam là một thành viên có ảnh hưởng trong APEC, là một trong số ít thành viên APEC 3 lần đăng cai năm APEC, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị như vậy, với quyết tâm và sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của các thành viên APEC, Việt Nam sẽ bảo đảm tổ chức một năm APEC thành công. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Eduardo Pedrosa bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm 2 lần đăng cai Năm APEC 2006 và 2017, và tinh thần quyết tâm, chủ động, trách nhiệm, Việt Nam sẽ tổ chức Năm APEC 2027 thành công với nhiều kết quả thực chất.

Trong 2 ngày của Hội thảo, các đại biểu trao đổi với Ban Thư ký APEC quốc tế và chuyên gia từ các nền kinh tế từng đăng cai về kinh nghiệm tổ chức, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan và xử lý tình huống phát sinh. Các phiên thảo luận cũng tạo cơ hội để địa phương làm rõ yêu cầu chuẩn bị, đề xuất hỗ trợ và cách phát huy thế mạnh kinh tế, văn hóa, du lịch, góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027, quảng bá hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy phát triển địa phương.

Hướng tới một Năm APEC mang dấu ấn Việt Nam

Hiện nay, cùng với việc hoàn thiện cơ chế điều phối, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, hậu cần và địa điểm tổ chức cũng đang được Việt Nam gấp rút triển khai. Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến được tổ chức tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu đẩy nhanh các dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp giữa Trung ương, tỉnh An Giang và nhiều cơ quan, đơn vị.

Tháng 8 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Trong quá trình thảo luận, yêu cầu được đặt ra không chỉ là đẩy nhanh tiến độ mà còn phải bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, không hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng công trình và không để lợi dụng cơ chế đặc thù.

Công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh cũng đã được khởi động. Cuối tháng 7/2026, Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng Năm APEC 2027. Theo Bộ Ngoại giao, đây là một trong những hoạt động mở đầu quan trọng nhằm xây dựng hình ảnh và truyền thông cho sự kiện. Bộ nhận diện được định hướng thể hiện tinh thần hợp tác, kết nối, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của APEC, đồng thời phản ánh bản sắc và tầm nhìn phát triển của Việt Nam.

Khẳng định vai trò, vị thế nước chủ nhà, nâng tầm năng lực hội nhập

Hai lần đăng cai APEC 2006 và 2017 đã tạo cho Việt Nam một nền tảng kinh nghiệm được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Nhưng lần đăng cai thứ ba diễn ra trong một môi trường khu vực và quốc tế có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu mới về khả năng thích ứng, phối hợp và đóng góp chính sách.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại hội thảo. Ảnh: Hồng Nhung

Chính phủ đã xác định mục tiêu Năm APEC 2027 hướng tới thành công cả về đa phương và song phương, cả ở cấp độ khu vực và quốc tế; đồng thời góp phần cụ thể hóa các chương trình hành động và Tầm nhìn APEC, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nền kinh tế thành viên và đối tác. Vì thế, sự chuẩn bị cho APEC 2027 đang được triển khai trên nhiều lớp: hoàn thiện cơ chế điều phối, xây dựng đội ngũ, chuẩn bị hạ tầng, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, xây dựng hình ảnh và tham gia định hình chương trình nghị sự.

Với sự chuẩn bị từ sớm, cơ chế phối hợp nhiều tầng và sự đồng hành của Ban Thư ký cùng các nền kinh tế thành viên, APEC 2027 đang trở thành một quá trình chuẩn bị tổng thể về đối ngoại, tổ chức và nhân lực. Qua đó, Việt Nam không chỉ hướng tới một Năm APEC thành công, mà còn củng cố năng lực hội nhập, nâng cao vị thế và tạo thêm những động lực hợp tác cho chặng đường phát triển mới.