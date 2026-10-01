Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt

Nội dung của Hội thảo sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị và tổ chức Năm APEC 2027, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với Ban Thư ký APEC quốc tế. Chia sẻ bên lề hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết các đối tác đánh giá Việt Nam là thành viên có ảnh hưởng của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Họ kỳ vọng Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt khi đăng cai Năm APEC lần thứ ba vào năm 2027.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc hội thảo.

Hai mục tiêu lớn của vai trò chủ nhà

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, đăng cai Năm APEC 2027 là một trong những nhiệm vụ đối ngoại đa phương lớn của Việt Nam, với hai mục tiêu quan trọng.

Thứ nhất, với vai trò chủ nhà, Việt Nam mong muốn góp phần thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của APEC, gồm tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao năng suất. Qua đó, người dân khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có thêm cơ hội kinh doanh và việc làm.

Thứ hai, đây là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Với các địa phương đăng cai sự kiện APEC, đây cũng là dịp giới thiệu văn hóa, con người và điểm đến của mình tới bạn bè quốc tế.

Phối hợp trên ba tầng

Để đạt các mục tiêu này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh công tác phối hợp và điều phối có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và được triển khai trên ba tầng:

Tầng thứ nhất là phối hợp ở cấp trung ương, giữa Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, các bộ, ngành và năm tiểu ban phụ trách các lĩnh vực an ninh, hậu cần, văn hóa, tuyên truyền, lễ tân.

Tầng thứ hai là phối hợp giữa các cơ quan trung ương với chính quyền, cơ quan chức năng tại các địa phương đăng cai sự kiện APEC.

Tầng thứ ba là phối hợp giữa Việt Nam, trên cương vị chủ nhà APEC 2027, với Ban Thư ký APEC quốc tế và các nền kinh tế thành viên.

Theo Thứ trưởng, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả ở cả ba tầng sẽ giúp các chương trình nghị sự được triển khai thông suốt, từ đó hướng tới các mục tiêu Việt Nam đặt ra cho Năm APEC 2027.

Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ hội nhập

Về nguồn nhân lực, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết Việt Nam đã xây dựng bộ máy tổ chức với sự phân công trách nhiệm rõ ràng, từ Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 đến năm tiểu ban phục vụ. Những cán bộ có kinh nghiệm về ngoại giao đa phương, đặc biệt là người từng tham gia tổ chức các sự kiện APEC trước đây, đã được huy động vào công tác chuẩn bị và điều phối.

Tuy nhiên, mỗi lần đăng cai APEC lại đặt ra những yêu cầu khác nhau về quy mô và kỳ vọng, trong một bối cảnh khu vực và quốc tế khác nhau. Do đó, theo Thứ trưởng, việc đào tạo, bồi dưỡng và liên tục cập nhật kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ là yêu cầu hết sức quan trọng.

Trong quá trình chuẩn bị, Việt Nam cũng nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thư ký APEC quốc tế và các nền kinh tế thành viên. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chia sẻ: “Họ rất kỳ vọng Việt Nam một lần nữa thể hiện vai trò dẫn dắt và cũng đánh giá Việt Nam là một thành viên có ảnh hưởng trong APEC, là một trong số ít thành viên ba lần đăng cai APEC”.

Các đối tác cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị, quyết tâm cùng sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, Việt Nam sẽ bảo đảm một Năm APEC 2027 thành công.

Theo Thứ trưởng, quá trình chuẩn bị APEC 2027 không chỉ nhằm tổ chức thành công một năm đối ngoại đa phương lớn mà còn là dịp nâng tầm năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ hội nhập, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Năm 2027 sẽ là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC, sau các năm 2006 và 2017. Trước đó, Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công Năm APEC 2027 và đóng góp tích cực vào việc định hình hợp tác của diễn đàn trong giai đoạn mới.