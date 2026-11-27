Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa; ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Tiểu ban Lễ tân; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế; ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ, Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần chủ trì họp báo.

Thông tin về Năm APEC Việt Nam 2027 tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhắc lại, 1 tuần trước, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, chính thức mở đầu chặng đường Việt Nam chuẩn bị tổ chức các hoạt động của Diễn đàn trong năm tới.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC, thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế thành viên, ghi nhận những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với tiến trình APEC. Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định, đăng cai Năm APEC 2027 là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam đến năm 2030.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao khẳng định, tiếp nối thành công của hai lần đăng cai vào các năm 2006 và 2017, Năm APEC 2027 là dấu mốc quan trọng trong gần 30 năm Việt Nam tham gia Diễn đàn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng tầm đối ngoại đa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nhắc lại lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027, Việt Nam cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị lâu dài cho khu vực.

Theo đó, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên tiếp tục phát huy vai trò của APEC là diễn đàn hàng đầu về hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, tiếp tục làm sâu sắc các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời thúc đẩy những hướng đi mới, những sáng kiến mới, giúp các nền kinh tế APEC duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, cũng như khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

APEC đóng góp vào việc thúc đẩy hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư, hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040 của APEC về xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, hòa bình, thịnh vượng, năng động, góp phần nâng cao đời sống của người dân trong khu vực.

Trên cơ sở những thành quả của APEC 2026 cũng như Tầm nhìn Putrajaya 2040, Việt Nam, với tư cách là chủ nhà Năm APEC 2027, lựa chọn chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”.

Chủ đề này thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của các nền kinh tế thành viên APEC, lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác để thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của thời đại và cùng định hình tương lai thịnh vượng của khu vực.

Theo Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, chủ đề Năm APEC 2027 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm công bố đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều nền kinh tế thành viên APEC.

Để cụ thể hóa chủ đề này, trên cơ sở kế thừa những nội dung hợp tác cốt lõi của APEC, nghiên cứu kỹ yêu cầu phát triển của khu vực và tham vấn sâu rộng các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất 3 nhóm ưu tiên hợp tác bao gồm nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, theo thông lệ APEC và trên cơ sở các ưu tiên của Năm APEC 2027, Việt Nam dự kiến tổ chức khoảng trên 200 hoạt động lớn, nhỏ trong năm 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cao cấp, trải đều 7 tỉnh, TP của Việt Nam, gồm: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang. Đỉnh cao của Năm APEC 2027 là Tuần lễ Cấp cao, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc.

“Chúng tôi mong muốn sự kiện này không chỉ ghi dấu thành công của Việt Nam trong vai trò chủ nhà APEC mà còn tạo cú hích để Phú Quốc phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế, bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế, dịch vụ của khu vực", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Vũ đồng thời khẳng định, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã được Việt Nam chủ động triển khai từ sớm, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Đặc biệt, về nội dung, Việt Nam đang tích cực tham vấn các nền kinh tế thành viên, phối hợp với Ban Thư ký APEC và các diễn đàn chuyên môn để xây dựng các sáng kiến, văn kiện và kết quả hợp tác dự kiến, bảo đảm tính đồng thuận, khả thi và khả năng tiếp tục triển khai sau Năm APEC 2027.

Tại họp báo, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã công bố Cổng thông tin điện tử về Năm APEC Việt Nam 2027.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Cổng thông tin điện tử về Năm APEC Việt Nam 2027.