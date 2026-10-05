Năm APEC 2027: Quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam

Việt Nam đang từng bước hoàn thiện các điều kiện để đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, với mục tiêu đóng góp thực chất vào chương trình nghị sự APEC, đồng thời biến quá trình chuẩn bị thành cơ hội nâng cao năng lực hội nhập và tạo động lực phát triển cho các địa phương.

Chuẩn bị 3 tầng phối hợp để tổ chức tốt APEC 2027

Sau 2 lần đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào các năm 2006 và 2017, Việt Nam đang bước vào lần thứ 3 đảm nhiệm vai trò chủ nhà với một yêu cầu cao hơn: không chỉ tổ chức thành công một chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương quy mô lớn, mà còn đóng góp thực chất vào chương trình nghị sự của khu vực, thể hiện vai trò có trách nhiệm và mở rộng các cơ hội hợp tác, phát triển.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027. Ảnh: BTC

Chia sẻ với báo chí về công tác chuẩn bị và cơ chế điều phối liên ngành từ Trung ương đến địa phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 khẳng định: Năm APEC 2027 là một sự kiện đối ngoại đa phương lớn của Việt Nam từ nay đến năm 2030, đòi hỏi công tác chuẩn bị và tổ chức phải tương xứng với ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện.

Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức chuyên nghiệp trong Năm APEC 2027 sẽ thể hiện trách nhiệm và năng lực của chủ nhà, góp phần củng cố lòng tin, tạo thuận lợi cho đối thoại và hợp tác giữa các thành viên, hướng tới những kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, trong quá trình chuẩn bị cho Năm APEC, chúng ta đã xác định 2 mục tiêu hết sức quan trọng. Thứ nhất, thông qua việc chủ trì APEC 2027, Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của Diễn đàn. Đó là tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm, tăng cường năng suất nhằm tạo cơ hội kinh doanh và việc làm cho người dân trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quang cảnh hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp”. Ảnh: BTC

Thứ hai, đây là cơ hội khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, đây cũng là dịp quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; giúp các địa phương đăng cai giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người và danh lam thắng cảnh độc đáo ra thế giới.

Để hiện thực hóa 2 mục tiêu lớn này, công tác phối hợp có ý nghĩa quyết định. Hội thảo "Chuẩn bị cho năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp" đã diễn ra trong các ngày 1-2/10/2026 tại Hà Nội chính là một nỗ lực cụ thể nhằm tăng cường sự gắn kết giữa Việt Nam với các nền kinh tế thành viên và Ban Thư ký APEC Quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, công tác điều phối và phối hợp đang tổ chức với 3 tầng phối hợp.

Ở tầng Trung ương, chúng ta đã thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027 do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Chủ tịch, với thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành. Ủy ban thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027.

Để chuẩn bị cho sự kiện lớn này, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã được kiện toàn với 5 Tiểu ban gồm: Nội dung; Vật chất và Hậu cần; An ninh và Y tế; Tuyên truyền và Văn hóa; Lễ tân, cùng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027. Ủy ban có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc và điều phối giữa các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức các hội nghị và hoạt động của Năm APEC 2027.

Thứ hai là tầng phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức các sự kiện của APEC. Tầng này cũng đảm bảo sự phối hợp xuyên suốt giữa các cơ quan Trung ương với chính quyền các địa phương trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức các sự kiện APEC trên cả nước.

Thứ ba, ở tầng quốc tế, là sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam - với tư cách nước chủ nhà - cùng Ban Thư ký APEC Quốc tế và các nền kinh tế thành viên.

Sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả của 3 tầng này sẽ bảo đảm cho chương trình nghị sự của APEC được triển khai đạt kết quả cao nhất.

Nâng cao năng lực hội nhập và tạo động lực phát triển

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, dưới sự vận hành của Ủy ban Quốc gia, Ban Thư ký Quốc gia và 5 Tiểu ban, chúng ta đã huy động lực lượng cán bộ giàu kinh nghiệm về ngoại giao đa phương, đặc biệt là những người từng tham gia tổ chức thành công Năm APEC 2017. Đây chính là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò điều phối chính.

Các đại biểu tham dự hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp”. Ảnh: BTC

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, "mỗi lần đăng cai lại mang quy mô, kỳ vọng và bối cảnh khu vực hoàn toàn khác nhau. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức là yêu cầu bắt buộc. Chúng ta đã và đang phối hợp rất chặt chẽ với Ban Thư ký APEC Quốc tế cùng các nền kinh tế thành viên".

"Việc cán bộ của chúng ta tham gia vào công tác tổ chức APEC không chỉ bảo đảm cho thành công của sự kiện, mà còn là cơ hội rất quan trọng để nâng tầm năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước" - ông nhấn mạnh.

Các đối tác quốc tế bày tỏ sự kỳ vọng rất lớn vào vai trò dẫn dắt của Việt Nam, đánh giá cao vị thế của Việt Nam khi là một trong số ít các nền kinh tế được tin tưởng giao đăng cai APEC tới 3 lần. Bạn bè quốc tế tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao và sự hợp tác chặt chẽ, Việt Nam sẽ tổ chức Năm APEC 2027 thành công rực rỡ.

Việt Nam đang từng bước hoàn thiện các điều kiện để đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, với mục tiêu đóng góp thực chất vào chương trình nghị sự APEC, đồng thời biến quá trình chuẩn bị thành cơ hội nâng cao năng lực hội nhập và tạo động lực phát triển cho các địa phương.

Kỳ vọng vào đóng góp của Việt Nam

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với vai trò và vị thế ngày càng gia tăng trong khu vực và trên trường quốc tế. Phó Đại sứ nhấn mạnh 2 lần đăng cai thành công Năm APEC vào 2006 và 2017 đã khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và dẫn dắt của Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng Năm APEC Việt Nam 2027 là cơ hội để Việt Nam thể hiện tầm nhìn và vai trò chủ động, thúc đẩy các kết quả hợp tác thiết thực cho khu vực.

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale. Ảnh: BTC

Ông Eduardo Pedrosa, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC Quốc tế nhấn mạnh, trong bối cảnh môi trường kinh tế khu vực và quốc tế đang có những chuyển biến nhanh chóng, APEC tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tạo dựng không gian đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giữa các nền kinh tế, qua đó thúc đẩy hợp tác thiết thực vì các mục tiêu chung của khu vực. Ông đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chủ động của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là số ít các thành viên đã 3 lần đăng cai APEC.

Ông Eduardo Pedrosa, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC Quốc tế. Ảnh: BTC

Đánh giá về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, ông Carlos Kuriyama, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu chính sách, Ban Thư ký APEC Quốc tế bày tỏ sự tin tưởng cao vào năng lực tổ chức của Việt Nam. Ông cho rằng, Việt Nam có "kinh nghiệm dày dặn" khi lần thứ 3 Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC. "Những bài học kinh nghiệm từ các năm trước giúp Việt Nam có sự chủ động và cách tiếp cận hết sức bài bản", ông nói.

Ông Carlos Kuriyama cũng đánh giá cao việc Việt Nam đã khởi động công tác chuẩn bị từ rất sớm. Ông cho biết, đoàn công tác của Ban Thư ký APEC Quốc tế có 3 chuyến làm việc tại Việt Nam trong vòng 12 tháng (đợt đầu tiên bắt đầu từ tháng 12/2025). Ông cho rằng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng này là cơ sở bảo đảm cho một Năm APEC vận hành suôn sẻ.

Ông Carlos Kuriyama, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu chính sách, Ban Thư ký APEC quốc tế. Ảnh: BTC

Nhấn mạnh về vị thế của nước chủ nhà, ông Kuriyama cho rằng, lợi thế lớn nhất của Việt Nam chính là việc chủ trì phác thảo và đề xuất chương trình nghị sự làm việc cho toàn khu vực. Ông đánh giá, nhiều chủ đề chiến lược đang là những nội dung Việt Nam cần nghiên cứu và khai thác như: chính sách thương mại - đầu tư, đổi mới sáng tạo, số hóa, cải cách cơ cấu và chất lượng tăng trưởng.

Ông Carlos Kuriyama cho rằng, thách thức lớn nhất - nhưng cũng là cơ hội mang tính bước ngoặt - đối với Việt Nam là lựa chọn được những chủ đề then chốt (key topics) vừa đáp ứng đúng lợi ích phát triển quốc gia, vừa mang lại giá trị thiết thực cho toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn mới.

Với vai trò là cơ quan nghiên cứu và phân tích chính sách nòng cốt của APEC, đơn vị hỗ trợ Chính sách cam kết sẽ cung cấp đầy đủ các bằng chứng khoa học, dữ liệu thống kê và khuyến nghị chính sách cập nhật nhất cho Việt Nam. Qua đó, hỗ trợ nâng cao chất lượng thảo luận, giúp các bộ, ngành và quan chức cao cấp (SOM) của Việt Nam xây dựng chương trình nghị sự 2027 bám sát thực tiễn và đạt được những kết quả đột phá.

"Việc cán bộ của chúng ta tham gia vào công tác tổ chức APEC không chỉ bảo đảm cho thành công của sự kiện, mà còn là cơ hội rất quan trọng để nâng tầm năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước" - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.