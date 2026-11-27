Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 - Ảnh: VGP

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027.

Chủ trì họp báo có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa; ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Tiểu ban Lễ tân; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế; ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ, Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần.

Dự họp báo có các trưởng cơ quan, văn phòng đại diện của các nền kinh tế thành viên APEC tại Việt Nam; các tùy viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam; các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam và cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc Họp báo, ông Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Việt Nam xác định việc đăng cai APEC 2027 là trọng tâm đối ngoại đa phương quan trọng bậc nhất của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Đây là sự tiếp nối thành công của việc đăng cai APEC vào năm 2006 và năm 2017. Năm APEC 2027 diễn ra vào một cột mốc rất quan trọng: 30 năm Việt Nam tham gia diễn đàn này. Điều đó thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng tầm đối ngoại đa phương, đặc biệt là đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu trong Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, với tư cách là chủ nhà của APEC, Việt Nam cam kết sẽ là chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng có trách nhiệm tạo ra những cái kết quả có giá trị lâu dài cho khu vực.

Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên APEC tiếp tục phát huy vai trò của APEC là diễn đàn hàng đầu về hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống cũng như tiếp tục thúc đẩy hướng đi mới, những lĩnh vực hợp tác mới, qua đó giúp các nền kinh tế thành viên APEC duy trì mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường cũng như khơi dậy những tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế và xã hội.

Dự kiến, chủ đề Năm APEC 2027 sẽ là "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung".

Trên cơ sở kế thừa những nội dung hợp tác cốt lõi của APEC, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên hợp tác bao gồm, nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế, chất lượng và sự ổn định.

Các đại biểu ấn nút khai trương Cổng TTĐT APEC Việt Nam 2027 - Ảnh: VGP

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, ưu tiên nâng cao năng suất của nền kinh tế nhằm tăng động lực tăng trưởng mới và nhanh chóng chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh...

Ưu tiên về thúc đẩy thương mại và đầu tư nhằm duy trì động lực liên kết kinh tế, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối, huy động nguồn lực phát triển, từ đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ của APEC và thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị mới, hiện thực hóa tầm nhìn chung của khu vực.

Đặc biệt, Tầm nhìn Putrajaya của APEC đến năm 2040 xác định thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng và liên kết khu vực.

Nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế là nhằm tăng cường khả năng thích ứng trước các biến động, kịp thời chuyển đổi để nắm bắt cơ hội mới để duy trì tăng trưởng bền vững và bảo đảm người dân được hưởng những thành quả của phát triển.

Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức khoảng trên 200 hoạt động lớn nhỏ trong cả Năm APEC 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp bộ trưởng và các hoạt động cao cấp, trên các lĩnh vực về thương mại, tài chính, ngân hàng, năng lượng bền vững, chuyển đổi số, nguồn nhân lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa, bình đẳng giới và kinh tế, giáo dục, công nghệ, công nghiệp sáng tạo, văn hóa và sáng tạo, sức khỏe và y tế, đối phó với biến đổi khí hậu...

Các hoạt động sẽ tổ chức tại 7 tỉnh, thành của Việt Nam, bao gồm Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và An Giang với đỉnh cao của Năm APEC 2027 sẽ là Tuần lễ Cấp cao, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11 năm 2027 tại Phú Quốc.

Cũng tại họp báo, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã công bố Cổng Thông tin điện tử về Năm APEC Việt Nam 2027./.