Sáng 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức họp báo quốc tế về Năm APEC 2027.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Việt Nam xác định việc đăng cai APEC 2027 là trọng tâm đối ngoại đa phương quan trọng bậc nhất trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.Năm APEC 2027 là sự tiếp nối thành công của hai lần Việt Nam đăng cai diễn đàn vào năm 2006 và 2017, đồng thời diễn ra vào thời điểm đánh dấu 30 năm Việt Nam tham gia APEC. Đây là dịp thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng tầm đối ngoại đa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, Việt Nam cam kết sẽ là chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng có trách nhiệm tạo ra những kết quả có giá trị lâu dài cho khu vực.

Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên tiếp tục phát huy vai trò của APEC là diễn đàn hàng đầu về hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, làm sâu sắc các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời thúc đẩy những hướng đi và lĩnh vực hợp tác mới. Qua đó, các nền kinh tế thành viên có thể duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường và khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của các chủ thể trong nền kinh tế và xã hội.

Dự kiến, chủ đề Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”.Trên cơ sở kế thừa những nội dung hợp tác cốt lõi của APEC, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên hợp tác gồm: nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế, chất lượng và sự ổn định.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, ưu tiên nâng cao năng suất nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, chuyển nhanh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư hướng tới duy trì động lực liên kết kinh tế, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và huy động nguồn lực phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tự chủ của APEC, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị mới và hiện thực hóa tầm nhìn chung của khu vực.Trong khi đó, ưu tiên nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế nhằm tăng khả năng thích ứng trước biến động, kịp thời chuyển đổi để nắm bắt cơ hội mới, duy trì tăng trưởng bền vững và bảo đảm người dân được hưởng thành quả phát triển.

Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 200 hoạt động lớn nhỏ trong Năm APEC 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp bộ trưởng và các hoạt động cấp cao. Các lĩnh vực hợp tác bao gồm thương mại, tài chính, ngân hàng, năng lượng bền vững, chuyển đổi số, nguồn nhân lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa, bình đẳng giới và kinh tế, giáo dục, công nghệ, công nghiệp sáng tạo, văn hóa, sức khỏe, y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các hoạt động dự kiến diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố gồm Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và An Giang. Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, sự kiện trọng tâm của Năm APEC, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc.