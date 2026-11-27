Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027

Việt Nam đề xuất ba ưu tiên hợp tác

Thông tin về Năm APEC Việt Nam 2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, tiếp nối thành công của hai lần tổ chức APEC trước đây vào năm 2006 và năm 2017, năm APEC 2027 là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu 30 năm Việt Nam tham gia diễn đàn, thể hiện quyết tâm của Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế, hội nhập và đặc biệt là đóng góp tích cực cho sự phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo đó, Việt Nam rất mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên APEC tiếp tục phát huy vai trò của APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu của khu vực.

Tiếp tục làm sâu sắc các lĩnh vực hợp tác truyền thống, cũng như thúc đẩy những đổi mới, sáng kiến mới, giúp các nền kinh tế APEC duy trì mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường cũng như khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong khu vực.

Theo Thứ trưởng, trên cơ sở những thành quả của APEC 2026 cũng như Tầm nhìn Putrajaya 2040, Việt Nam, với tư cách là chủ nhà Năm APEC 2027, lựa chọn chủ đề: "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung".

Chủ đề này thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của các nền kinh tế thành viên APEC, lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác để thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của thời đại và cùng định hình tương lai thịnh vượng của khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh để cụ thể hóa chủ đề, trên cơ sở kế thừa những nội dung hợp tác cốt lõi của APEC, nghiên cứu kỹ yêu cầu phát triển của khu vực và tham vấn sâu rộng các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên hợp tác: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Trong đó, nâng cao năng suất nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh môi trường phát triển khu vực đang biến chuyển sâu sắc.

Ưu tiên thương mại và đầu tư nhằm duy trì động lực liên kết kinh tế, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và huy động các nguồn lực phát triển. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị mới và hiện thực hóa tầm nhìn Putrajaya.

Nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế chính là tăng cường khả năng thích ứng trước các biến động, kịp thời chuyển đổi để nắm bắt các cơ hội mới nhằm duy trì tăng trưởng bền vững và bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Hơn 200 hoạt động sẽ diễn ra

Trong quá trình chuẩn bị, Việt Nam đã tham vấn với các nền kinh tế thành viên về kế hoạch tổ chức các hoạt động của năm APEC 2027. Theo thông lệ APEC và trên cơ sở các ưu tiên của Năm APEC 2027, dự kiến sẽ tổ chức khoảng trên 200 hoạt động lớn nhỏ. Trong đó có 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cao cấp.

Các hoạt động được tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố của Việt Nam, bao gồm: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang.

"Đỉnh cao của Năm APEC 2027 là Tuần lễ Cấp cao, dự kiến tổ chức vào tháng 11.2027 tại Phú Quốc. Chúng tôi mong muốn sự kiện này không chỉ ghi dấu thành công của Việt Nam trong vai trò chủ nhà APEC mà còn tạo cú hích để Phú Quốc phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế, bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế, dịch vụ của khu vực", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027 đã được Việt Nam chủ động triển khai từ sớm, với sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Tháng 7.2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027, gồm 5 tiểu ban và Ban Thư ký Quốc gia nhằm chỉ đạo, điều phối công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của năm APEC.

Năm APEC 2027 là dịp quan trọng để giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới; một nền kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo, tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; con người thân thiện, hiếu khách cùng nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Với 7 tỉnh, thành phố dự kiến tổ chức các hoạt động, đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế có dịp trải nghiệm văn hóa, con người, sự đa dạng, phong phú về bản sắc, cảnh quan cũng như tình cảm của người dân Việt Nam.

Đây cũng là một cơ hội để đưa APEC đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp; giúp người dân và doanh nghiệp hiểu hơn về những lợi ích thiết thực, cơ hội phát triển mà APEC mang lại.

Thứ trưởng mong muốn nhận được sự ủng hộ, phối hợp của các nền kinh tế thành viên, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tác nghiệp của báo chí.