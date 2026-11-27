Chủ trì họp báo có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa; ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Tiểu ban Lễ tân; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế; ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ, Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, một tuần trước, tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027. Theo Thứ trưởng Thường trực, đảm nhận vai trò chủ nhà là một trách nhiệm rất lớn. Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC; Đảng, Nhà nước xác định đây là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam đến năm 2030. Năm APEC 2027 cũng là dấu mốc quan trọng trong gần 30 năm Việt Nam tham gia Diễn đàn.

Thứ trưởng nhắc lại cam kết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027: “Chúng tôi cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu”. Theo đó, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên phát huy vai trò của APEC là diễn đàn hàng đầu về hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường.

Trên cơ sở thành quả của Năm APEC 2026 và Tầm nhìn Putrajaya 2040 của APEC, Việt Nam lựa chọn chủ đề Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác để thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của thời đại. Theo Thứ trưởng Thường trực, chủ đề do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm công bố đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều nền kinh tế thành viên.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027.

Để cụ thể hóa chủ đề, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên hợp tác: nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: “Ba ưu tiên có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau: nâng cao năng suất tạo nền tảng cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; thương mại và đầu tư mở rộng không gian liên kết, chuyển hóa các năng lực phát triển thành cơ hội kinh tế; trong khi tính tự cường và năng động giúp các nền kinh tế thích ứng, chuyển đổi và khai mở những động lực tăng trưởng mới, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống của người dân”.

Theo thông lệ APEC và trên cơ sở các ưu tiên đã đề ra, Việt Nam dự kiến tổ chức khoảng trên 200 hoạt động lớn nhỏ trong năm 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cao cấp, trải trên nhiều lĩnh vực như thương mại, tài chính, an ninh lương thực, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp, y tế… Các hoạt động diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang.

“Đỉnh cao của Năm APEC 2027 là Tuần lễ Cấp cao, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc. Chúng tôi mong muốn sự kiện này không chỉ ghi dấu thành công của Việt Nam trong vai trò chủ nhà APEC mà còn tạo cú hích để Phú Quốc phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế, bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế, dịch vụ của khu vực”, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ thông tin.

Công tác chuẩn bị đã được triển khai từ sớm. Tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027, gồm 5 Tiểu ban và Ban Thư ký Quốc gia. Hiện Việt Nam đang tham vấn các nền kinh tế thành viên, phối hợp với Ban Thư ký APEC và các diễn đàn chuyên môn xây dựng các sáng kiến, văn kiện và kết quả hợp tác dự kiến.

Ủy ban Quốc gia APEC 2027 công bố Cổng thông tin điện tử về Năm APEC Việt Nam 2027.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Năm APEC 2027 là dịp quan trọng để giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Việt Nam cũng mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đưa APEC đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Trước mắt, Hội nghị không chính thức các Quan chức cấp cao APEC (ISOM) sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9/12/2026 tại tỉnh Gia Lai. Tại họp báo, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã công bố Cổng thông tin điện tử về Năm APEC Việt Nam 2027.