Nam A Bank (NAB) huy động liên tiếp các lô trái phiếu, lợi nhuận 9 tháng vượt 4.700 tỷ đồng

Huy động vốn qua kênh trái phiếu kỳ hạn 7 năm

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á (mã chứng khoán: NAB). Tổ chức tín dụng này đã phát hành thành công 100 trái phiếu mã NABL12606 với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi đơn vị, thu về 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 4/9/2026 và hoàn tất vào ngày 11/9/2026. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 4/9/2033 với mức lãi suất áp dụng là loại thả nổi 9,6%/năm.

Tiếp đó, vào ngày 25/9/2026, ngân hàng chào bán thêm 495 trái phiếu mã NABL12607, huy động thành công 495 tỷ đồng. Quá trình phân phối hoàn tất vào ngày 1/10/2026. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 25/9/2033 với mức lãi suất thả nổi 9,7%/năm.

Dữ liệu thống kê cho thấy từ đầu năm 2026 đến nay, ngân hàng đã phát hành tổng cộng 7 lô trái phiếu. Trong quý 2/2026, nhà băng này đã phát hành lô trái phiếu NAB12605 trị giá 400 tỷ đồng (đáo hạn ngày 30/6/2033) và lô NAB12604 trị giá 499 tỷ đồng (đáo hạn ngày 11/6/2033), đều có cùng kỳ hạn 7 năm.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng vượt 4.700 tỷ đồng

Về bức tranh tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ở mức cao. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Quy mô tổng tài sản tiến sát mốc 465.000 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự đóng góp lớn từ thu nhập ngoài lãi, chiếm tỷ trọng 26% tổng thu nhập hoạt động. Mảng kinh doanh giấy tờ có giá ghi nhận mức tăng 30% so với cùng kỳ, đóng góp 5% vào tổng lợi nhuận trước thuế. Ở mảng huy động vốn, tổng số dư tiền gửi từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với thời điểm cuối năm 2025.

Danh mục chứng khoán đầu tư của ngân hàng mở rộng lên mức gần 48.700 tỷ đồng, tăng 21,5% so với đầu năm. Trong đó, Trái phiếu Chính phủ chiếm tỷ trọng lớn với giá trị gần 32.600 tỷ đồng, tăng hơn 31%.

Cùng với việc mở rộng quy mô tín dụng và đầu tư, các chỉ số an toàn hoạt động tiếp tục được duy trì. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát quanh ngưỡng 1,5%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng thêm 12,6% so với cùng kỳ. Ngoài ra, dòng vốn quốc tế tài trợ cho danh mục tín dụng xanh của ngân hàng tiếp tục ghi nhận sự gia tăng.