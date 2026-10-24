Nam A Bank (NAB) huy động 1.320 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ, lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng 25%

Chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức để bổ sung vốn

Theo nghị quyết được thông qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á dự kiến triển khai chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho bảy nhà đầu tư tổ chức lớn. Trong đó, đơn vị đăng ký mua khối lượng lớn nhất là Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam với 44,89 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB đăng ký mua 15,1 triệu cổ phiếu và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT với 13,46 triệu cổ phiếu. Các nhà đầu tư tiếp theo bao gồm KIM Vietnam Growth Equity Fund đăng ký mua 7,5 triệu cổ phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam mua 7,57 triệu cổ phiếu, TMAM Vietnam Equity Fund mua 6,78 triệu cổ phiếu và KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance Fund mua 4,65 triệu cổ phiếu.

Trong tổng số lượng chào bán, ngân hàng dự kiến phân phối 71,39 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng mức sở hữu của khối ngoại lên mức 91,87 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,068% vốn điều lệ. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm. Với mức giá chào bán được ấn định ở mức 13.200 đồng một cổ phiếu, Nam A Bank dự kiến thu về tổng số tiền 1.320 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được sẽ được phân bổ với 660 tỷ đồng dùng để mua sắm tài sản cố định cùng công cụ lao động và 660 tỷ đồng còn lại để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Nếu hoàn tất đợt chào bán này, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ được nâng lên mức hơn 22.588 tỷ đồng. Đây là phương án tăng vốn cuối cùng của ngân hàng trong năm 2026, nối tiếp các đợt phát hành trước đó bao gồm việc chia cổ phiếu thưởng 343,1 triệu cổ phiếu hồi tháng năm và phân phối thành công 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào tháng sáu.

Lợi nhuận chín tháng đầu năm tăng 25%, tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Cùng với kế hoạch tăng vốn, Nam A Bank vừa công bố bức tranh tài chính kinh doanh trong chín tháng đầu năm 2026 với nhiều chỉ tiêu ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Tính đến thời điểm ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Quy mô tổng tài sản của nhà băng này tiếp tục mở rộng và ghi nhận mức tiệm cận 465.000 tỷ đồng. Cơ cấu thu nhập cho thấy các hoạt động ngoài lãi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng khi đóng góp tới 26% vào tổng thu nhập hoạt động của toàn hệ thống. Đặc biệt, mảng kinh doanh giấy tờ có giá ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, đóng góp 5% vào tổng lợi nhuận trước thuế.

Về nguồn vốn và đầu tư, tính đến cuối tháng 9, tổng huy động vốn từ các tổ chức kinh tế, dân cư cùng hoạt động phát hành giấy tờ có giá đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với thời điểm cuối năm 2025. Danh mục chứng khoán đầu tư ghi nhận quy mô gần 48.700 tỷ đồng, tăng 21,5%, trong đó khoản mục Trái phiếu Chính phủ đạt gần 32.600 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với đầu năm. Sự tăng trưởng đồng đều ở các mảng nghiệp vụ cốt lõi tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho Nam A Bank trong giai đoạn phát triển tiếp theo.