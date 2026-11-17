Điều chỉnh lộ trình phân bổ 2.000 tỷ đồng vốn trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận nghị quyết từ Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán: NAB) về việc điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn. Theo nội dung nghị quyết được ban hành ngày 16/11/2026, ngân hàng quyết định thay đổi lịch trình giải ngân cho tổng nguồn vốn 2.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2025.

Nguồn tiền này được huy động thông qua hai lô trái phiếu mang mã định danh NAB125004 và NAB125005. Theo lịch trình giải ngân mới, khối lượng vốn này dự kiến sẽ được phân bổ vào các hoạt động cấp tín dụng từ quý 4 năm 2026 kéo dài đến quý 4 năm 2027. Dòng vốn trái phiếu được ngân hàng định hướng giải ngân vào các ngành nghề và lĩnh vực trọng điểm đã được phê duyệt trong phương án phát hành gốc.

Danh sách định chế tài chính gom 100 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Cùng với việc điều chỉnh tiến độ giải ngân vốn trái phiếu, ngân hàng cũng đang xúc tiến kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung năng lực tài chính. Theo nghị quyết ban hành ngày 06/11/2026, ngân hàng dự kiến phân phối 100 triệu cổ phiếu với mức giá 13.200 đồng mỗi đơn vị cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu mới phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nếu đợt phát hành thành công, ngân hàng sẽ huy động được 1.320 tỷ đồng, dự kiến giải ngân trong giai đoạn 2026-2027. Trong đó, 700 tỷ đồng được dùng để cấp tín dụng cho tổ chức, 200 tỷ đồng cấp tín dụng tiêu dùng cá nhân, 300 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, 30 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất và 90 tỷ đồng cho các đối tượng khác.

Đáng chú ý, ngân hàng đã công bố danh sách chi tiết các tổ chức dự kiến tham gia đợt phát hành, trong đó có sự xuất hiện của nhiều quỹ đầu tư lớn. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ KIM Việt Nam dự kiến trở thành nhà đầu tư lớn nhất khi được phân phối 44,89 triệu cổ phiếu. Các định chế tài chính trong nước gồm Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MBCapital) và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT (FPTCapital) cũng dự kiến mua vào lần lượt 15,15 triệu và 13,46 triệu cổ phiếu.

Danh sách các nhà đầu tư tổ chức còn ghi nhận sự tham gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam với lượng mua dự kiến 7,57 triệu đơn vị. Nhóm các quỹ đầu tư quốc tế bao gồm KIM Vietnam Growth Equity Fund đăng ký mua 7,5 triệu cổ phiếu, TMAM Vietnam Equity Fund dự kiến mua 6,78 triệu cổ phiếu và KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance Fund mua 4,65 triệu cổ phiếu. Tổng cộng, ngân hàng dự kiến phân phối 71,39 triệu cổ phiếu cho khối ngoại, qua đó nâng quy mô sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau đợt chào bán lên mức 91,78 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,063% vốn điều lệ.