Nam A Bank (NAB): Bảy quỹ đầu tư rót 1.320 tỷ đồng mua cổ phiếu, lợi nhuận chín tháng tăng vọt 25%

Phân bổ 1.320 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho hoạt động tín dụng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á vừa cập nhật phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2026. Lượng cổ phiếu này sẽ được phân phối cho bảy nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính mạnh. Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ KIM Việt Nam đăng ký khối lượng lớn nhất với 44,89 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là hai đại diện trong nước gồm Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB đăng ký 15,15 triệu đơn vị và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT dự kiến mua 13,46 triệu cổ phiếu.

Danh sách tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của các quỹ đầu tư ngoại như Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam với 7,57 triệu cổ phiếu, KIM Vietnam Growth Equity Fund với 7,5 triệu cổ phiếu, TMAM Vietnam Equity Fund đăng ký 6,78 triệu cổ phiếu và KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance Fund mua 4,65 triệu cổ phiếu. Tổng cộng, khối ngoại sẽ hấp thụ 71,39 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành này. Sau giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài dự kiến nắm giữ 91,87 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,068% vốn điều lệ của ngân hàng.

Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành mới bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Với mức giá phát hành 13.200 đồng một cổ phiếu, tổng số tiền huy động dự kiến đạt 1.320 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ chi tiết cho các hoạt động cốt lõi, bao gồm 700 tỷ đồng cấp tín dụng cho tổ chức sản xuất kinh doanh, 200 tỷ đồng cho vay tiêu dùng cá nhân và 90 tỷ đồng cho các mục đích tín dụng khác. Số tiền 330 tỷ đồng còn lại được dùng để mua sắm tài sản cố định và nâng cấp cơ sở vật chất. Đợt gọi vốn này sẽ giúp ngân hàng nâng vốn điều lệ lên mức hơn 22.588 tỷ đồng.

Lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc cùng quy mô tài sản mở rộng kỷ lục

Khả năng thu hút thành công dòng vốn lớn từ các tổ chức quốc tế được hậu thuẫn bởi nền tảng tài chính đang trên đà tăng trưởng vô cùng tích cực. Trước đợt phát hành này, ngân hàng đã hoàn tất việc chia thưởng 343,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông và phân phối 100 triệu cổ phiếu cho người lao động trong nửa đầu năm. Báo cáo kết quả hoạt động chín tháng đầu năm 2026 cho thấy lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.757 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6.200 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông giao phó, ngân hàng đã thực hiện được 76,7% kế hoạch chỉ sau ba quý hoạt động. Sự tăng trưởng về lợi nhuận đi kèm với quá trình mở rộng quy mô trên bảng cân đối kế toán. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất vượt mốc 462.765 tỷ đồng, tăng khoảng 10,6% so với thời điểm đầu năm.

Các chỉ tiêu hoạt động cốt lõi cũng ghi nhận sự bứt phá đồng đều. Chỉ tiêu dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 216.759 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với đầu kỳ. Cùng lúc đó, nguồn tiền gửi của khách hàng đạt 207.704 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng vọt 16,8%. Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng tiền huy động giúp ngân hàng duy trì trạng thái thanh khoản dồi dào, tạo cơ sở vững chắc để tiếp tục mở rộng tín dụng và nâng cao hiệu quả sinh lời trong chặng đường sắp tới.