Nam A Bank lần đầu góp mặt trong Top 10 ngân hàng niêm yết Đông Nam Á

Nam A Bank thuộc nhóm các ngân hàng Việt Nam có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng, bên cạnh MB Bank, VP Bank... Kết quả này đánh dấu bước tiến đáng chú ý của ngân hàng trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng ngày càng chú trọng năng lực quản trị, hiệu quả vận hành và khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường.

XẾP HẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA 50 NGÂN HÀNG LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á NIÊM YẾT

Dữ liệu 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2025

Ghi chú: NC = không thay đổi thứ hạng; NR = chưa được xếp hạng ở kỳ trước; ▼ = giảm thứ hạng so với kỳ trước.

Nổi bật về thanh khoản, hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời

Một trong những chỉ số đáng chú ý của Nam A Bank là tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản đạt 48,14%, dẫn đầu trong nhóm Top 10 ngân hàng theo số liệu được cung cấp. Mức này cao hơn đáng kể so với mức trung bình khu vực (25,97%), phản ánh chiến lược quản trị rủi ro thận trọng và bộ đệm thanh khoản cực kỳ dồi dào của ngân hàng.

Việc duy trì tỷ trọng tài sản có tính thanh khoản cao không chỉ giúp Nam A Bank sở hữu khả năng chống chịu vượt trội trước các biến động bất ngờ của thị trường tiền tệ, mà còn tạo nền tảng vững chắc để gia tăng khả năng chịu đựng trước các cú sốc vĩ mô. Nhờ nền tảng thanh khoản vững mạnh này, ngân hàng luôn chủ động được nguồn vốn, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tín dụng và tạo dư địa an toàn để tiếp tục mở rộng quy mô bảng cân đối kế toán một cách hiệu quả, bền vững trong dài hạn.

Bên cạnh đó, Nam A Bank ghi nhận tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 32,95%, thấp hơn mức trung bình khu vực 43,59%. CIR thấp phản ánh khả năng kiểm soát chi phí tương đối hiệu quả so với thu nhập tạo ra, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Về khả năng sinh lời, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) của Nam A Bank đạt 19,66%, cao hơn mức trung bình khu vực 13%. Đây là chỉ số cho thấy ngân hàng tạo ra mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn mặt bằng chung được sử dụng trong phép so sánh.

Chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,18%, thấp hơn mức trung bình khu vực 2,51%. Việc duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp hơn mức tham chiếu này là một yếu tố tích cực khi đánh giá chất lượng tín dụng và công tác quản trị rủi ro, tạo thêm uy tín và an toàn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.

Dấu ấn mới trong hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh

Thành tựu xếp hạng quốc tế này là minh chứng cho năng lực điều hành, tầm nhìn chiến lược của Ban Lãnh đạo Nam A Bank trong việc tối ưu hóa nguồn lực, quản trị rủi ro nghiêm ngặt và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, kết quả này kết tinh từ sự nỗ lực, cống hiến đồng lòng của toàn thể cán bộ, nhân viên Nam A Bank trong suốt hành trình 34 năm ghi dấu bản sắc.

Nam A Bank đã không ngừng phát triển bền vững cả về quy mô tài chính lẫn năng lực quản trị, đặc biệt trong vòng 10 năm trở lại đây.

Năm 2015, tổng tài sản của Nam A Bank mới dừng lại ở mức hơn 35.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 252 tỷ đồng. Đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Ngân hàng đã tiệm cận mốc 465.000 tỷ đồng – gấp khoảng 13 lần so với năm 2015.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 80% kế hoạch cả năm, tăng khoảng 18,65 lần so với năm 2015.

Về mạng lưới kinh doanh, Nam A Bank hiện có gần 350 điểm (148 điểm giao dịch truyền thống và gần 200 điểm giao dịch số tự động OneBank), giúp tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch của hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NAB bắt đầu giao dịch trên UPCoM năm 2020, trước khi chính thức niêm yết trên HOSE vào năm 2024. Việc chuyển từ UPCoM sang sàn niêm yết đi kèm những yêu cầu cao hơn về công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm đối với cổ đông, nhà đầu tư.

Song song đó, đây cũng là ngân hàng tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế khắt khe như IFRS, Basel III và chuẩn bị hoàn thiện Basel II nâng cao. Đến cuối tháng 9/2026, Nam A Bank hoàn thành đánh giá tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN với hệ số CAR đạt 11,3%, cao hơn nhiều so với quy định tối thiểu 8%.

Bên cạnh năng lực quản trị đạt chuẩn quốc tế, Nam A Bank cũng ghi dấu ấn sâu sắc trong việc thu hút dòng vốn ngoại thông qua quan hệ hợp tác với các định chế tài chính quốc tế uy tín như IFC, ADB, BlueOrchard, SIFEM, responsAbility, Proparco, FMO, Symbiotics và nhiều định chế tài chính khác. Sự tin tưởng từ các đối tác toàn cầu giúp Ngân hàng không ngừng tối ưu hóa cấu trúc nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời tăng cường nguồn lực cho các lĩnh vực tài trợ thương mại, chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), tài chính xanh và tài chính toàn diện.

Kết quả đánh giá từ S&P Global Market Intelligence không chỉ nâng cao uy tín thương hiệu của Nam A Bank trên bản đồ tài chính quốc tế, mà còn củng cố nền tảng vững chắc để ngân hàng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới - cam kết mang lại giá trị gia tăng vượt trội và bền vững cho khách hàng, cổ đông cùng các đối tác chiến lược.