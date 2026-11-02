Nam A Bank lãi gần 3.790 tỷ đồng sau 9 tháng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HOSE: NAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.757 tỷ đồng, tăng khoảng 24,8% so với mức 3.811 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.790 tỷ đồng, tăng 24,6% so với mức hơn 3.042 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, sau 9 tháng, ngân hàng đã thực hiện khoảng 76,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm, tương ứng còn cách mục tiêu khoảng 1.443 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt hơn 6.077 tỷ đồng, giảm khoảng 3,4% so với mức 6.289 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025. Trong khi thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng từ 15.845 tỷ đồng lên 23.237 tỷ đồng, chi phí lãi và các chi phí tương tự cũng tăng mạnh hơn, từ 9.555 tỷ đồng lên 17.160 tỷ đồng.

Ở mảng dịch vụ, lãi thuần đạt hơn 1.627 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 453 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận lỗ thuần gần 55,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 45,3 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh không ghi nhận trong 9 tháng đầu năm nay, so với mức 6,4 tỷ đồng cùng kỳ.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi thuần hơn 234,5 tỷ đồng, tăng khoảng 29,6% so với mức gần 181 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt gần 273,8 tỷ đồng, giảm khoảng 55,2% so với mức 611,4 tỷ đồng.

Về chi phí, chi phí hoạt động của Nam A Bank đạt hơn 3.149 tỷ đồng, tăng khoảng 22,7% so với mức 2.566 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 5.008 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 5.022 tỷ đồng năm trước.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản hợp nhất của Nam A Bank tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 462.765 tỷ đồng, tăng khoảng 10,6% so với mức 418.333 tỷ đồng cuối năm 2025.

Cho vay khách hàng đạt hơn 216.759 tỷ đồng trước khi trừ dự phòng, tăng khoảng 11% so với mức 195.333 tỷ đồng đầu năm. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng nhẹ lên mức hơn 2.355 tỷ đồng, so với gần 2.275 tỷ đồng cuối năm trước.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tại ngày 30/9 đạt hơn 207.704 tỷ đồng, tăng khoảng 16,8% so với mức 177.811 tỷ đồng đầu năm, tương ứng tăng gần 29.893 tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác giảm từ hơn 157.154 tỷ đồng xuống còn khoảng 148.796 tỷ đồng. Cụ thể, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác đạt gần 142.982 tỷ đồng, còn vay các tổ chức tín dụng khác ở mức hơn 5.813 tỷ đồng.

Phát hành giấy tờ có giá tăng từ hơn 33.308 tỷ đồng lên 45.166 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 35,6%. Các khoản nợ phải trả khác đạt gần 6.776 tỷ đồng, tăng so với mức 6.188 tỷ đồng cuối năm 2025.

Nam A Bank lãi gần 3.790 tỷ đồng sau 9 tháng, chi phí dự phòng giảm mạnh.

Vốn chủ sở hữu của Nam A Bank tại ngày 30/9 đạt hơn 28.161 tỷ đồng, tăng khoảng 20,2% so với mức 23.431 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, vốn điều lệ đạt hơn 21.588 tỷ đồng, tăng so với mức 17.157 tỷ đồng cuối năm trước. Lợi nhuận chưa phân phối đạt gần 4.098 tỷ đồng, tăng so với mức 3.695 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Nam A Bank đã triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu. Cụ thể, ngày 12/05/2026, ngân hàng hoàn tất phát hành hơn 343,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỉ lệ 20%. Tiếp đó, ngày 15/06/2026, ngân hàng hoàn tất phân phối 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Qua hai đợt phát hành, vốn điều lệ tăng từ gần 17.157 tỷ đồng lên hơn 21.588 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngày 23/10/2026, Nam A Bank tiếp tục công bố nghị quyết HĐQT về phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ dự kiến tăng lên hơn 22.588 tỷ đồng.

Dù thu nhập lãi thuần lũy kế giảm, kết quả riêng quý III/2026 của Nam A Bank vẫn ghi nhận tăng trưởng. Trong ba tháng từ tháng 7 đến tháng 9, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế gần 1.598 tỷ đồng, tăng khoảng 23,8% so với mức 1.291 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.269 tỷ đồng, tăng khoảng 23%.

Riêng trong quý III, thu nhập lãi thuần đạt gần 1.778 tỷ đồng, giảm khoảng 13,5% so với mức 2.055 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 1.179 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 174 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục ghi nhận lỗ thuần gần 5,7 tỷ đồng, so với mức lãi 13,6 tỷ đồng cùng kỳ.

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư trong quý III đạt gần 56,7 tỷ đồng, giảm so với mức gần 75,9 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt gần 5,7 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 269,4 tỷ đồng trong quý III/2025.