Nam A Bank lãi 4.757 tỷ đồng sau 9 tháng, cho vay lĩnh vực nước và xử lý rác thải tăng gấp 5,3 lần

Lợi nhuận tăng gần 25%, thu nhập dịch vụ tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã NAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.598,4 tỷ đồng, tăng 23,8% so với mức 1.291,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.268,9 tỷ đồng, tăng 23% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.757,2 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.789,6 tỷ đồng, tăng 24,6%.

Tình hình kinh doanh của NAB

Một trong những động lực đáng chú ý trong kỳ là sự tăng trưởng của hoạt động dịch vụ. Riêng quý III/2026, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.179,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 173,7 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng, lãi thuần dịch vụ đạt 1.627,2 tỷ đồng, tăng 3,59 lần so với cùng kỳ. Kết quả này góp phần bù đắp phần suy giảm của thu nhập lãi thuần.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong 9 tháng đầu năm đạt 6.077,2 tỷ đồng, giảm 3,4% so với mức 6.289,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được thể hiện qua diễn biến chi phí trả lãi tiền gửi và chi phí phát hành giấy tờ có giá tăng cao.

Bên cạnh tăng trưởng thu nhập dịch vụ, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm đáng kể. Trong 9 tháng, khoản chi phí này ghi nhận 250,8 tỷ đồng, giảm 79,3% so với mức 1.210,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Quy mô tài sản vượt 462.700 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng gần 11%

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 462.764,7 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm.

Dư nợ gốc cho vay khách hàng đạt 219.114,4 tỷ đồng, tăng 10,9% so với thời điểm cuối năm 2025. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng đạt 207.704 tỷ đồng, tăng 16,8%, tương ứng tăng gần 29.900 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng đẩy mạnh huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá. Tại cuối tháng 9, giá trị phát hành đạt 45.165,6 tỷ đồng, tăng 35,6% so với đầu năm.

Trong cơ cấu giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi đạt 37.821,6 tỷ đồng, tăng 32,5%, chiếm 83,7%. Đáng chú ý, chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tăng từ 14.840,4 tỷ đồng lên 24.179,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 62,9%.

Giá trị trái phiếu phát hành đạt 7.344 tỷ đồng, tăng 54,3% so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm trở lên đạt 6.344 tỷ đồng.

Về cơ cấu tiền gửi khách hàng, tiền gửi có kỳ hạn đạt 197.029,2 tỷ đồng, chiếm 94,9% tổng tiền gửi và tăng 18% so với đầu năm. Ngược lại, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 10.267,3 tỷ đồng, chiếm 4,9%, giảm 2,7%.

Ngoài ra, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đạt 148.795,5 tỷ đồng, giảm 5,3% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác đạt 142.982,9 tỷ đồng, còn vay các tổ chức tín dụng khác đạt 5.812,6 tỷ đồng, tăng hơn 2,1 lần.

Vốn chủ sở hữu của Nam A Bank tại ngày 30/9/2026 đạt 28.160,7 tỷ đồng, tăng 20,2% so với đầu năm. Vốn điều lệ được nâng lên 21.588,2 tỷ đồng.

Nợ xấu giảm hơn 17%, tỷ lệ bao phủ được cải thiện

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ xấu thuộc nhóm 3, 4 và 5 đạt 3.518,1 tỷ đồng, giảm 17,4%, tương ứng giảm 742,1 tỷ đồng so với mức 4.260,1 tỷ đồng cuối năm 2025.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm từ 2,16% xuống còn 1,61%.

Chất lượng nợ vay của Nam A Bank.

Xét theo từng nhóm nợ, nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) đạt 214.148,2 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm và chiếm 97,7% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Nợ cần chú ý (nhóm 2) giảm 44% xuống còn 1.448,1 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm 53,9%, còn 714,5 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 4,4%, xuống 2.340 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 76,6%, từ 262,5 tỷ đồng lên 463,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 2.355,1 tỷ đồng, bao gồm 729,3 tỷ đồng dự phòng cụ thể và 1.625,8 tỷ đồng dự phòng chung. Con số này tăng nhẹ so với mức 2.274,6 tỷ đồng đầu năm.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng theo đó tăng từ 53,4% lên 66,9%.

Dư nợ lĩnh vực cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng mạnh

Xét theo ngành kinh tế, cơ cấu tín dụng của Nam A Bank có sự dịch chuyển đáng kể trong 9 tháng đầu năm 2026. Trong đó, bán buôn và bán lẻ là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay ngành bán buôn và bán lẻ đạt 109.127,6 tỷ đồng, tăng 70,9% so với đầu năm. Tỷ trọng lĩnh vực này trong tổng dư nợ tăng từ 32,3% lên 49,8%, tương đương gần một nửa tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành của Nam A Bank.

Đứng thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản với dư nợ 32.176,4 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Tỷ trọng cho vay lĩnh vực này giảm từ 16,8% xuống 14,7%.

Như vậy, riêng hai lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và kinh doanh bất động sản đã chiếm khoảng 64,5% tổng dư nợ cho vay của ngân hàng.

Một số lĩnh vực khác ghi nhận dư nợ giảm. Cụ thể, dư nợ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 20.694 tỷ đồng, giảm 0,2%; xây dựng đạt 11.287,3 tỷ đồng, giảm 6,2%; hoạt động nghệ thuật, thể thao và giải trí đạt 8.971,2 tỷ đồng, giảm 9,8%.

Đáng chú ý, dư nợ hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm mạnh 90,4%, từ 17.033,9 tỷ đồng xuống còn 1.638,7 tỷ đồng. Dư nợ sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng giảm 76,2%, còn 1.622,2 tỷ đồng.

Ở chiều tăng trưởng, dư nợ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 9.300,5 tỷ đồng, tăng 6,6%. Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3.831,4 tỷ đồng, tăng 4,2%.

Dư nợ lĩnh vực cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng mạnh từ 105,1 tỷ đồng lên 558,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 431,1%. Ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội cũng ghi nhận dư nợ tăng 52,8%, lên 1.704,3 tỷ đồng.

Chi phí vốn tăng cao, các khoản phải thu tăng mạnh

Bên cạnh những kết quả tích cực về lợi nhuận và chất lượng nợ xấu, báo cáo tài chính của Nam A Bank cũng ghi nhận một số biến động đáng chú ý trong cơ cấu tài sản và chi phí hoạt động.

Đáng chú ý, khoản mục tài sản có khác tăng mạnh từ 9.632,7 tỷ đồng vào cuối năm 2025 lên 41.746,7 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tương đương tăng hơn 4,3 lần.

Trong đó, các khoản phải thu tăng từ 1.809,3 tỷ đồng lên 17.771 tỷ đồng. Lãi và phí phải thu cũng tăng 75,9%, từ 6.986,8 tỷ đồng lên 12.289,7 tỷ đồng.

Ở hoạt động huy động vốn, chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 17.159,9 tỷ đồng, tăng 79,6% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng chi phí trả lãi tiền gửi tăng 70,5%, lên 13.666,6 tỷ đồng. Chi phí trả lãi phát hành giấy tờ có giá tăng 98,3%, đạt 2.385,6 tỷ đồng.

Trong bối cảnh CASA chỉ chiếm 4,9% tổng tiền gửi khách hàng, chi phí huy động vốn tăng cao là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi thuần của ngân hàng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), có 25 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này chiếm 71,72% vốn điều lệ ngân hàng. Đáng chú ý, nhóm 2 cổ đông gồm ông Nguyễn Quốc Toàn và Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương cùng các bên có liên quan đang nắm giữ tổng cộng 19,34% vốn điều lệ Nam A Bank. Trong đó, ông Nguyễn Quốc Toàn và người có liên quan sở hữu 10,67% vốn điều lệ, trong khi Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương cùng các bên liên quan sở hữu 8,67%. Như vậy, riêng nhóm cổ đông liên quan đến ông Nguyễn Quốc Toàn và Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương chiếm gần 1/5 vốn điều lệ của Nam A Bank.