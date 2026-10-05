Nam A Bank huy động gần 254.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 10,8%

Nam A Bank tăng 10,8% dư nợ tín dụng. (Ảnh minh họa)

Theo Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng tăng 10,8% so với đầu năm. Cùng thời điểm, tỷ lệ nợ xấu trước CIC giảm xuống quanh mức 1,5%, trong khi tỷ lệ nợ nhóm 2 được kiểm soát ở mức 0,6%.

Tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng được định hướng gắn với nhu cầu vốn của nền kinh tế, đồng thời cân đối giữa mở rộng quy mô, chất lượng tài sản và các chỉ tiêu an toàn.

Dòng vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực có chuỗi giá trị khép kín như trà, thủy sản, cà phê, cao su; các ngành có dòng tiền ổn định như giáo dục, y tế. Ngân hàng đồng thời giảm sâu tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực bất động sản.

Cùng với kiểm soát tăng trưởng tín dụng, chất lượng tài sản của Nam A Bank được cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu trước CIC đến cuối tháng 9 giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng tăng 12,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Ở phía nguồn vốn, huy động từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025. Danh mục chứng khoán đầu tư đạt gần 48.700 tỷ đồng, tăng 21,5%, trong đó trái phiếu Chính phủ đạt gần 32.600 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với đầu năm.

Nam A Bank cho biết từ đầu năm 2026 đã mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế như IFC, ADB, BlueOrchard, SIFEM, responsAbility, Proparco, FMO và Symbiotics. Tổng quy mô nguồn vốn quốc tế ngân hàng huy động thành công từ đầu năm đến tháng 6/2026 đạt gần 350 triệu USD.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Nam A Bank đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Với kết quả này, ngân hàng cho biết đã đạt gần 80% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Trong quý IV, Nam A Bank dự kiến tiếp tục tập trung vào tăng trưởng tín dụng, huy động vốn, hiệu quả hoạt động và kiểm soát chất lượng tài sản.