Nam A Bank hoàn tất tăng vốn lên gần 21.600 tỷ đồng

Ngày 22/9/2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HOSE: NAB) đã hoàn tất các thủ tục chỉnh sửa vốn điều lệ, tăng từ 20.588 tỷ đồng lên 21.588 tỷ đồng.

Nam A Bank hoàn tất các thủ tục của giai đoạn 2 phương án tăng vốn điều lệ

Động thái này diễn ra sau khi Nam A Bank hoàn tất phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP, nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua.

Theo kế hoạch, ngân hàng đưa ra phương án tăng vốn điều lệ từ khoảng 17.200 tỷ đồng lên hơn 22.500 tỷ đồng, thực hiện qua 3 giai đoạn.

Cụ thể, Nam A Bank phát hành 343,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tiếp đó, ngân hàng phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu ESOP và 100 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đến nay, Nam A Bank đã hoàn thành 2 đợt tăng vốn đầu tiên. Để hoàn tất kế hoạch đề ra, ngân hàng sẽ phải thực hiện một đợt tăng vốn với tổng giá trị theo mệnh giá khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.159 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 452.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025 trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tiệm cận 11% - vượt xa mức tối thiểu theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm, Nam A Bank tiếp tục kiểm soát chất lượng tín dụng trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế phục hồi. Tỉ lệ nợ nhóm 2 giảm xuống 0,54% so với mức 1,31% tại thời điểm cuối năm 2025; đồng thời tỉ lệ nợ xấu giảm mạnh xuống còn 1,47% từ mức 2,16% cuối năm trước. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu được nâng từ khoảng 54% lên gần 70%.