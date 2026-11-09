Theo nghị quyết HĐQT ngày 6/11/2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HOSE: NAB) dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương hơn 4,6% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán dự kiến là 13.200 đồng/cổ phiếu.

Nam A Bank dự kiến chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu.

Với mức giá này, ngân hàng dự kiến thu về 1.320 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định pháp luật.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán gồm 7 tổ chức. Trong đó, các nhà đầu tư dự kiến mua nhiều cổ phiếu nhất gồm Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam với 44,9 triệu cổ phiếu, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB với 15,2 triệu cổ phiếu và CTCP Quản lý quỹ FPT với 13,5 triệu cổ phiếu.

Theo phương án phân phối, nhà đầu tư nước ngoài dự kiến nhận 71,4 triệu cổ phiếu, tương đương 71,4% lượng cổ phiếu chào bán. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Nam A Bank dự kiến đạt 91,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 4,% vốn điều lệ.

Nam A Bank cho biết trường hợp việc phân phối cổ phiếu khiến tỉ lệ sở hữu nước ngoài vượt giới hạn cho phép, HĐQT sẽ làm việc với các nhà đầu tư để điều chỉnh phương án phân phối, bảo đảm tuân thủ quy định.

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Nam A Bank năm 2026

(Nguồn: Nam A Bank)

Về kế hoạch sử dụng vốn, toàn bộ 1.320 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ được ngân hàng phân bổ cho hoạt động kinh doanh. Trong đó, 300 tỷ đồng dành cho mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động và xây dựng cơ sở vật chất tại các đơn vị kinh doanh; 200 tỷ đồng bổ sung vốn cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân; 700 tỷ đồng cấp tín dụng cho tổ chức phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và 90 tỷ đồng dành cho các đối tượng, hình thức cấp tín dụng khác phù hợp quy định.

Đợt chào bán dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian hoàn thành dự kiến trong quý IV/2026 hoặc quý I/2027, tùy theo chấp thuận của cơ quan quản lý.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 465.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng tăng 10,8% so với đầu năm.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông Nam A Bank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.431 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành ESOP và chào bán riêng lẻ. Nếu hoàn tất các phương án, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng từ 17.157 tỷ đồng lên hơn 22.588 tỷ đồng.