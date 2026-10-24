Theo nghị quyết ngày 23/10/2026, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HOSE: NAB) đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026. Giá chào bán được xác định ở mức 13.200 đồng/cổ phiếu, với danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia được nêu tại phụ lục kèm theo.

Nam A Bank dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ, huy động 1.320 tỷ đồng (Ảnh: Nam A Bank).

Trong tổng số tiền dự kiến thu về 1.320 tỷ đồng, Nam A Bank dự kiến phân bổ 660 tỷ đồng để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động và xây dựng cơ sở vật chất tại các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai. Số tiền 660 tỷ đồng còn lại sẽ được bổ sung cho hoạt động kinh doanh, bao gồm cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân phục vụ đời sống, tiêu dùng và khách hàng tổ chức phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Thời gian dự kiến sử dụng nguồn vốn huy động là trong giai đoạn 2026-2027. Ngân hàng cho biết Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn và số tiền phân bổ khi cần thiết, trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời báo cáo tại kỳ họp gần nhất.

Về cơ cấu nhà đầu tư, danh sách dự kiến có sự tham gia của Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam, KIM Vietnam Growth Equity Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance Fund, TMAM Vietnam Equity Fund, Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư MB, Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam và Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT.

Theo phương án được công bố, tổng lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là 71,39 triệu cổ phiếu. Sau đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Nam A Bank dự kiến tăng lên 91,88 triệu cổ phiếu, tương đương 4,068%, vẫn thấp hơn mức tối đa 30% được áp dụng tại ngân hàng.

Trường hợp việc phân phối cổ phiếu có nguy cơ khiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài vượt giới hạn, Hội đồng quản trị sẽ phối hợp với các nhà đầu tư để điều chỉnh phương án, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.