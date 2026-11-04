Năm 2027, xử lý dứt điểm tài sản công hư hỏng, không sử dụng được

Công điện nêu, Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý đã được thực hiện thời điểm 0 giờ ngày 1-1-2026 (Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026).

Trên cơ sở kết quả Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026, Thủ tướng yêu cầu trong năm 2027 phải thực hiện rà soát, chuẩn hóa thông tin, số liệu tài sản được giao quản lý, sử dụng đảm bảo phản ánh đúng thực trạng tài sản; thực hiện việc xác định giá trị đối với các tài sản chưa xác định được giá trị quản lý, hạch toán theo quy định của pháp luật. Ban quản lý dự án, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản, xử lý tài sản ngay sau khi kết thúc dự án hoặc khi có quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền.

Cùng với đó là xử lý dứt điểm các tài sản hỏng, không sử dụng được; các tài sản còn sử dụng được nhưng không sử dụng; các tài sản sử dụng không đúng mục đích theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kết quả Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 được Bộ Tài chính công khai ngày 31-10, tổng giá trị 20 loại tài sản công được kiểm kê tại thời điểm 0 giờ ngày 1-1-2026 đạt 12,87 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh việc xác định quy mô tài sản, đợt tổng kiểm kê cũng chỉ ra nhiều bất cập trong hồ sơ, hạch toán và tình trạng sử dụng tài sản tại các cơ quan, đơn vị như: số lượng tài sản hư hỏng, không sử dụng được; tài sản còn sử dụng được nhưng không sử dụng; tài sản sử dụng không đúng mục đích vẫn còn nhiều.