Năm 2027 sẽ tập trung kiểm toán về quản lý, sử dụng tài sản công và ngân sách nhà nước

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày Tờ trình tại phiên họp (Ảnh: Quốc hội)

Chiều 21-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán nhà nước.

Trình bày báo cáo, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, trong năm 2026, Kiểm toán nhà nước thực hiện 132 nhiệm vụ với 180 đoàn kiểm toán.

Đến ngày 30-8, toàn ngành đã xét duyệt 143 kế hoạch kiểm toán, triển khai 133 đoàn (105 đoàn đã kết thúc) và ban hành 74 báo cáo kiểm toán. Qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm, thu hồi tiền, tài sản nhà nước bị chiếm đoạt hoặc sử dụng trái mục đích, lãng phí.

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý 79.651 tỷ đồng (trong đó, tăng thu ngân sách nhà nước 6.238 tỷ đồng, thu hồi và giảm chi ngân sách nhà nước 34.742 tỷ đồng, kiến nghị khác 38.671 tỷ đồng) và 4.684.646 USD (kiến nghị khác)…

Về phương hướng năm 2027, Kiểm toán nhà nước xác định tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách đối với 100% các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; tăng cường kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin; kiểm toán các chương trình, chính sách lớn, nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, dự án trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực dư luận quan tâm và tiềm ẩn rủi ro lãng phí, tiêu cực.

Dự kiến năm 2027, Kiểm toán nhà nước thực hiện 139 nhiệm vụ kiểm toán, tập trung vào 6 lĩnh vực trọng yếu.

Trong đó, sẽ kiểm toán về quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công và ngân sách nhà nước. Nội dung này sẽ được kiểm toán tại 9 bộ, cơ quan trung ương; kiểm toán quyết toán 34/34 cơ quan trung ương, 34 địa phương (trong đó kiểm toán đồng thời ngân sách địa phương và quyết toán năm 2026 tại 26 địa phương).

Về kiểm toán chuyên đề, dự kiến thực hiện 24 chuyên đề quy mô lớn, phạm vi rộng, dư luận quan tâm.

Ngoài ra, dự kiến triển khai 31 cuộc kiểm toán dự án đầu tư công; tiến hành kiểm toán Ngân hàng nhà nước, 9 tập đoàn/tổng công ty và 5 tổ chức tài chính, ngân hàng…

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi đề nghị, với quy mô 139 nhiệm vụ trong năm 2027, Kiểm toán nhà nước cần rà soát giảm đầu mối, tăng chiều sâu và tính liên thông; không tổ chức nhiều đoàn kiểm toán tại một địa phương trong cùng một thời điểm; ưu tiên nguồn lực kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2026, các chuyên đề lớn, lĩnh vực rủi ro cao và nhiệm vụ phục vụ giám sát của Quốc hội…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Kiểm toán Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, qua đó xác định những vấn đề kiểm toán bảo đảm trọng tâm, trúng và đúng.