Năm 2027 sẽ đầu tư xây dựng trường phổ thông liên cấp chất lượng cao tại phường Thục Phán

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra trong phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Nhấn mạnh những năm qua, Cao Bằng luôn quan tâm dành nguồn lực cho giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Thực hiện chủ trương của Đảng, tỉnh tập trung đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh định hướng nâng cao chất lượng giáo dục tại khu vực trung tâm, từng bước xây dựng môi trường học tập hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, Cao Bằng là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất giáo dục rất lớn, trong khi nguồn lực ngân sách địa phương còn hạn chế. Tỉnh mong muốn huy động thêm nguồn lực xã hội, trong đó, có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong xây dựng trường nội trú chất lượng cao tại khu vực trung tâm, góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất dự kiến đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp chất lượng cao tại phường Thục Phán với tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn tài trợ an sinh xã hội của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Quy mô xây dựng trên diện tích khoảng 7 ha, gồm 90 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 3.500 học sinh.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam khẳng định những năm qua, Petrovietnam quan tâm dành nguồn lực lớn cho công tác an sinh xã hội, trong đó, giáo dục là một lĩnh vực được chú trọng. Giai đoạn 2020 - 2025, Tập đoàn dành khoảng 5.130 tỷ đồng cho an sinh xã hội trên cả nước, trong đó, có các chương trình xây dựng trường học, khu nội trú, hỗ trợ cơ sở vật chất và nâng cao điều kiện học tập tại các địa bàn còn khó khăn. Đề nghị tỉnh Cao Bằng phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thiện chủ trương đầu tư, xây dựng đề án và các thủ tục liên quan để dự án có thể triển khai theo kế hoạch.

Dự kiến dự án được khởi công vào đầu năm 2027. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần bổ sung cơ sở vật chất giáo dục, tạo môi trường học tập, sinh hoạt tập trung với điều kiện tốt hơn cho học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.