Năm 2027 phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên

Sáng 16/10, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trình bày báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: Media Quốc hội

Kinh tế - xã hội năm 2026 đạt nhiều kết quả nổi bật

Theo báo cáo, năm 2026, đất nước tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. GDP 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững; thị trường chứng khoán được nâng hạng, các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Công tác điều hành tài chính, ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 2,19 triệu tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Cả năm ước thu 3.055,7 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán 20,8%. Các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí dự kiến đạt khoảng 360 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Chi ngân sách tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm; bố trí đủ 3% tổng chi ngân sách, tương đương khoảng 95 nghìn tỷ đồng, cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Ảnh: Media Quốc hội

Thể chế, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả lớn, với mức cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt.

Kết cấu hạ tầng chiến lược có bước phát triển rõ nét với 395 km đường bộ cao tốc được hoàn thành, thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội. Tổng số dự án tồn đọng, kéo dài được tháo gỡ lên 3.557 dự án. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy, tỷ trọng kinh tế số trong GDP năm 2026 ước đạt 14,5%.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm. Lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%. Cả nước khánh thành đồng loạt 107 trường học tại các xã biên giới; trong 8 tháng đầu năm, khoảng 52 triệu người được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí. Quốc phòng, an ninh được củng cố, đối ngoại tiếp tục góp phần nâng cao vị thế đất nước.

Những tháng cuối năm 2026, Trung ương yêu cầu phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%; điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, bảo đảm đủ điện, xăng dầu, thuốc chữa bệnh trong mọi tình huống. Đồng thời, đẩy mạnh kích cầu, thúc đẩy xuất khẩu, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng và nâng cao đời sống nhân dân.

Năm 2027 tập trung tạo đột phá, tăng trưởng từ 10% trở lên

Trung ương xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu tổng quát là phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống nhân dân làm thước đo.

Trung ương thống nhất 45 chỉ tiêu chủ yếu năm 2027. Trong đó, tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 4,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%; năng suất lao động tăng 8,6%; đón 28-29 triệu lượt khách quốc tế. Có 30/34 địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2027 dự kiến khoảng 3,33 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026; tổng chi khoảng 4,07 triệu tỷ đồng. Chi đầu tư phát triển dự kiến khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 43% tổng chi; chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương, khoảng 2,06 triệu tỷ đồng. Bội chi ngân sách nhà nước khoảng 740 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP.

Để thực hiện các mục tiêu, Trung ương yêu cầu tập trung 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ; hoàn thiện thể chế, pháp luật; cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, đẩy nhanh phát triển hạ tầng chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng, tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực giáo dục, cần giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên, bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa trước năm học 2027-2028, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Về y tế và an sinh xã hội, triển khai các giải pháp nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW; phấn đấu hoàn thành trên 176.000 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà ở công nhân trong năm 2027.

Bên cạnh đó, chú trọng bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế. Công tác dân vận, thông tin, tuyên truyền, truyền thông chính sách cần được nâng cao hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống.